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新竹警察凌晨闖紅燈追機車 與直行汽車撞上、雙雙受傷
新竹縣竹東鎮今天凌晨1點許，兩名執勤警員正在執行巡邏勤務，試圖攔停一輛闖紅燈的普重機車，警方為了追上機車，闖紅燈往前行，不慎與沈姓男子駕駛的小客車發生碰撞。對此，新竹縣竹東分局今天說明，經過初步檢查，雙方傷勢均無大礙，相關單位已介入調查，並釐清事故的具體情況。
竹東警分局第五組組長劉思偉表示，這起事故發生在竹東鎮東寧路與中正南路口，今天凌晨一點左右下公館派出所的兩名員警在執行巡邏勤務時，欲攔停闖紅燈的普重機車時，與中正南路往中正路方向的沈姓駕駛自小客車發生車禍。
事故發生後，雙方均有受傷情況。兩位警員分別出現眼部及頭部擦挫傷，而駕駛沈姓男子則因腰部扭傷，乘客則有四肢擦挫傷的情況。經過初步檢查，雙方傷勢均無大礙，並已接受必要的醫療處置。警方說明，當下警車方向是紅燈，對造是綠燈號，相關案情正在釐清中。
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