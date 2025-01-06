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影／聯結車駕駛遇逆光撞翻垃圾車 駕駛受傷送醫
一輛聯結車今天行駛台中市梧棲區向上路，疑因遇到逆光看不清前方，撞上前方停等待轉的垃圾車，垃圾車被撞翻，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。
清水警分局調查，今天早上7時25分，在台中市梧棲區向上路9段321巷口，54歲余姓男子駕駛營半聯結車沿向上路9段內側車道西往東方向行駛時，他自稱因受到陽光照射刺眼，不慎與停等於巷口欲左轉之垃圾車發生追撞。
33歲陳男駕駛的垃圾車被撞翻車，他輕傷送醫救治無礙，雙方均無酒駕情事，警方呼籲駕駛人，行車過程中若遇陽光刺眼導致視線不清，應利用車輛遮陽板或配戴太陽眼鏡，集中眼力視線駕駛，行經路口時應減速慢行並隨時注意車前狀態，以維護自己及他人行的安全。
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