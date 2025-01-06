影／聯結車駕駛遇逆光撞翻垃圾車 駕駛受傷送醫

一輛聯結車今天行駛台中市梧棲區向上路，疑因遇到逆光看不清前方，撞上前方停等待轉的垃圾車，垃圾車被撞翻，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今天早上7時25分，在台中市梧棲區向上路9段321巷口，54歲余姓男子駕駛營半聯結車沿向上路9段內側車道西往東方向行駛時，他自稱因受到陽光照射刺眼，不慎與停等於巷口欲左轉之垃圾車發生追撞。