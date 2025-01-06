男病人威脅傷害護理師 北市聯醫：一定依法追究
台北市立聯合醫院1名男性住院病人昨天晚間對護理師言語暴力、威脅對他人作出傷害行為。聯醫今天到警局備案，表示對醫療暴力零容忍，一定依法追究、絕不寬貸。
一段顯示護理師遭病人怒罵的影片昨天起在網路流傳，影片標記事發時間為昨天晚間7時許，內容為北市聯醫1名男性住院病人，因廁所很髒跑到護理站發飆，甚至威脅傷害護理師，讓護理師受到驚嚇。
台北市立聯合醫院和平婦幼院區副院長陳美如今天透過新聞稿指出，對於醫療暴力及霸凌事件秉持零容忍立場，一定依法追究、絕不寬貸，呼籲民眾務必尊重醫療專業處置，互相包容體諒，維持良好的醫病溝通，共創安全醫療工作環境。
警方表示，聯合醫院今天已到警局備案，後續若提告將依法偵辦。
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