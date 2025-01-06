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影／驚嚇破表！國1彰化段小貨車失控轉一圈 後方車急煞畫面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，幸好兩車未撞上，但驚險程度爆表，行車記錄器曝光後引發討論。

後方駕駛在網路po出這段驚險影音，駕駛說，1月4日下午5點多行經彰化交流道路段，前方外側一輛小貨車突往內側車道衝進來，還失控轉了一圈，眼看就要被撞上了，他嚇得本能按喇叭，和急踩煞車，幸好車子有煞住，後方也沒車再撞上，小貨車轉了一圈後就開走，因當時車流量很多，所以未停下來，只是真的被嚇到了，也想提醒大家行駛國道真的要注意前方狀況。

從行車記錄器看來，小貨車駕駛在國道一號彰化南下外側車道，因前方車流多，前方小車突慢下來，小貨車駕駛疑突踩煞車，卻失控煞不住，而往內側轉圈，差點肇事。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，當時並未接獲民眾報案，若當事人確認肇事，民眾可向國道三隊報案，也提醒民眾行車應注意前方狀況，駕駛未保持行車安全距離駕車，可處3千元以上、6千元以下罰鍰，若未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，驚險程度爆表。圖／民眾提供
國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，驚險程度爆表。圖／民眾提供
國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，驚險程度爆表。圖／民眾提供
國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，驚險程度爆表。圖／民眾提供

國道 彰化 車道

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