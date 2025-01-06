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影／三重基地開挖致民宅傾斜 屋主憶凌晨下「瓷磚雨」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，一棟最嚴重的屋主回憶，今凌晨3時左右屋內突然下起「瓷磚雨」，嚇得他一早趕緊通報。新北工務局表示，是有建案在開挖，發現兩側鄰房有傾斜狀況，且持續變化中，目前正持續搶災及安置周圍住戶。

新北市三重區六張街一處工地正在建新房，但一旁的民宅突然傾斜、建築物及地面也發生龜裂情形，讓居民嚇得趕緊通報，新北工務局、消防局等單位獲報立刻派員前警戒，所幸並未造成人員傷亡。

據了解，六張街一處工地正在開挖地基，將建造設有新大樓的地下室，挖到地下二層左右時就發生左右兩棟房屋都出現傾倒情況，甚至連面向建地右邊第二棟建物也有疑慮。

記者現場直擊，其中以面對建地右邊第一棟建物傾斜最為嚴重，牆壁裂縫甚至是破洞，滿地碎瓷磚，在場期間不時會有鐵門變形的聲音，讓不少在場人員都緊張，推測應是房屋持續傾斜中。

張姓屋主表示，自己住在面積地右側第一棟房屋，在這邊住40多年了，不敢相信會發生這種事情，現在他與妻子、左右鄰居都先撤離。回想起事發經過還是餘悸猶存，今凌晨3時多突然聽到屋內下起「瓷磚雨」的聲音，後來感覺越來越嚴重，趕緊通報市府。

對面鄰居表示，早上才聽聞有這事情，對面有些房屋可能已經超過50年，真的擔心房屋會倒塌，不過他們自己那一排房屋比較新，倒不會太擔心。他也感嘆，好像三重很多地質都這樣，比較偏「沙」，好像也見怪不怪，相信回填後就沒問題。

工務局說明，該建地建案規畫1幢1棟，地上9層、地下2層，共16戶，近期正在開挖作業，基地已開挖至-6.4米，發現兩側鄰房有傾斜狀況，且持續變化中，已派員會同新北市土木技師公會技師到場搶災。

工務局表示，現場電力與瓦斯供應已暫時關閉，基地內由消防局協助補水，持續搶救中，兩側受影響住戶（共9戶22人）已先撤離，並由區公所及建商妥善安置。

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，市府前往搶災。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，市府前往搶災。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，消防車進駐灌水。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，消防車進駐灌水。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影

三重 房屋

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