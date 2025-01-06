快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

聽新聞
0:00 / 0:00

中和吊車右轉半徑過大擦撞公車 玻璃碎裂釀2乘客受傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天上午發生吊車撞公車意外。31歲孫男駕駛大吊車行經中和區景平路欲右轉進入加油站時，因迴轉半徑過大與同向57歲陳男駕駛的公車擦撞，公車車窗遭撞破導致2名乘客擦挫傷，所幸送醫後無大礙。車禍肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，肇事的31歲孫姓男子，今天上午10時許駕駛大型吊車，行經新北市中和區景平路，欲右轉進入加油站加油。但因吊車車體過長加上迴轉半徑過大，吊車左後車身撞上同向後方直行的公車，導致公車後門及窗戶玻璃碎裂。

警方及救護人員獲報到場，發現公車碎裂的玻璃造成公車上2名乘客受到擦挫傷，立即將2名乘客送醫，所幸經治療後已無大礙。警方進行酒測後發現孫男酒測值0.07、公車駕駛陳男為0。警方將針對大型機械車是否違規上路進行調查，若違規將依法開單。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

公車玻璃碎裂釀2乘客受傷。記者黃子騰／翻攝
公車玻璃碎裂釀2乘客受傷。記者黃子騰／翻攝
中和區景平路發生吊車撞公車意外，2名乘客受傷。記者黃子騰／翻攝
中和區景平路發生吊車撞公車意外，2名乘客受傷。記者黃子騰／翻攝
吊車右轉時因迴轉半徑過大撞上公車。記者黃子騰／翻攝
吊車右轉時因迴轉半徑過大撞上公車。記者黃子騰／翻攝

中和 公車

延伸閱讀

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

中和公寓頂樓加蓋火警 2人及時逃生、1人燒成焦屍

相關新聞

中和吊車右轉半徑過大擦撞公車 玻璃碎裂釀2乘客受傷

新北市中和區今天上午發生吊車撞公車意外。31歲孫男駕駛大吊車行經中和區景平路欲右轉進入加油站時，因迴轉半徑過大與同向57...

台中自行車廠驚悚意外 工人雙手手指被機械壓斷勞檢調查中

台中市外埔區一間自行車工廠今天發生工安意外，一名工人操作沖床時雙手手指被壓斷，台中勞檢單位派員到工廠調查中，勞檢處表示，...

南投民宅惡火 屋主逃出後1錯誤行為、全身72%燒燙傷

南投國姓今凌晨傳火警，北港村一棟平房突竄惡火，警消到場時，屋主雖已逃出，但他為了滅火，持自家水管朝屋內灌救，而遭輻射熱灼...

影／驚嚇破表！國1彰化段小貨車失控轉一圈 後方車急煞畫面曝光

國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，幸好兩車未撞...

台中西屯男子9樓墜落 幸庭院枝幹緩衝、左手受傷送醫

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西屯區福祥街一棟大樓傳出墜樓，救護車到場發現，年約30多歲男子已在一樓草地，墜落過程...

影／三重基地開挖致民宅傾斜 屋主憶凌晨下「瓷磚雨」

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，一棟最嚴重的屋主回憶，今凌晨3時左右屋內突然下起「瓷磚雨」，嚇得他一早趕緊通報。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。