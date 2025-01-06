中和吊車右轉半徑過大擦撞公車 玻璃碎裂釀2乘客受傷

新北市中和區今天上午發生吊車撞公車意外。31歲孫男駕駛大吊車行經中和區景平路欲右轉進入加油站時，因迴轉半徑過大與同向57歲陳男駕駛的公車擦撞，公車車窗遭撞破導致2名乘客擦挫傷，所幸送醫後無大礙。車禍肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，肇事的31歲孫姓男子，今天上午10時許駕駛大型吊車，行經新北市中和區景平路，欲右轉進入加油站加油。但因吊車車體過長加上迴轉半徑過大，吊車左後車身撞上同向後方直行的公車，導致公車後門及窗戶玻璃碎裂。