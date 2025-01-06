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中和吊車右轉半徑過大擦撞公車 玻璃碎裂釀2乘客受傷
新北市中和區今天上午發生吊車撞公車意外。31歲孫男駕駛大吊車行經中和區景平路欲右轉進入加油站時，因迴轉半徑過大與同向57歲陳男駕駛的公車擦撞，公車車窗遭撞破導致2名乘客擦挫傷，所幸送醫後無大礙。車禍肇責歸屬正由警方調查中。
據了解，肇事的31歲孫姓男子，今天上午10時許駕駛大型吊車，行經新北市中和區景平路，欲右轉進入加油站加油。但因吊車車體過長加上迴轉半徑過大，吊車左後車身撞上同向後方直行的公車，導致公車後門及窗戶玻璃碎裂。
警方及救護人員獲報到場，發現公車碎裂的玻璃造成公車上2名乘客受到擦挫傷，立即將2名乘客送醫，所幸經治療後已無大礙。警方進行酒測後發現孫男酒測值0.07、公車駕駛陳男為0。警方將針對大型機械車是否違規上路進行調查，若違規將依法開單。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
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