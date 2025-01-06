「網婆」缺錢付母親手術費？ 男暈船欲匯萬元警及時阻詐

桃園市觀音區一名58歲邱姓男子日前透過通訊軟體認識一名年輕女網友，對方以花言巧語取得邱男的信任，兩人互稱老公、老婆，隨後女網友稱母親住院開刀急需3萬元手術費，邱男信以為真於今上午前往銀行匯款，被行員察覺異狀，通報警方到場及時阻詐。

大園分局新坡派出所今上午9點多接獲轄內銀行通報，一名邱姓男子欲臨櫃匯款3萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，邱男僅含糊地說要是付廠商貨款，卻無法明確說出是何種廠商，行員見邱男眼神飄移，察覺有異於是請警方到場關心。

警方獲報前往了解，邱男起初還支吾其詞不願吐實，在員警一番苦勸之下，邱男才拿出手機讓員警查看他與網友的聊天訊息，兩人對話雖互稱老公老婆，但邱男卻表示他們不是真正的夫妻，也從沒見過面。

員警發現女網友以甜言蜜語取得邱男的信任，隨後便謊稱其母親住院開刀需要3萬元手術費，並要邱男前往銀行匯款時，向行員說是匯給廠商的貨款，明顯就是典型的詐騙手段，經員警以實際新聞案例勸說，邱男才相信自己遭到愛情詐騙，感謝警方守住他的積蓄。