台中男子凌晨帶板凳外出妻急尋人 大雅郊區尋獲

台中一名59歲男子今天凌晨騎機車帶板凳外出，妻發現他失蹤急尋人，先找到丈夫機車向警方報案，今天上午警方找到男子時已明顯死亡，現場無打鬥痕跡，今天將報請檢察官相驗。

大雅警分局表示，今天上午10時10分在大雅區西村路旁找到59歲男子遺體，警方今天接獲民眾報案，女子稱其丈夫林男因患病，今天凌晨2時許騎機車並攜帶板凳出門，她擔心丈夫想不開，立刻出門尋找，在大雅區西村路18號附近發現丈夫的機車後報案。

警方會同男子之妻到現場查看，最後在一處隱密地點找到男子，已明顯死亡，未送醫急救，現場無打鬥痕跡、遺體外觀無明顯外傷，已通知鑑識組現場採證後請家屬製作相關筆錄，全案報請檢察官相驗。

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