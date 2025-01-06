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台中自行車廠驚悚意外 工人雙手手指被機械壓斷勞檢調查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔區一間自行車工廠今天發生工安意外，一名工人操作沖床時雙手手指被壓斷，台中勞檢單位派員到工廠調查中，勞檢處表示，工廠如果違反職安法規定將處3萬到30萬元罰鍰。

台中市消防局今天上午9時56分獲報，外埔區有工廠內創傷者需救護，據報現場一名員工操作沖床時不慎雙手手指遭機台壓斷已脫困，需消防局派遣救護車前往送醫。

立即派遣后里分隊出動救護車1輛人員2名前往搶救，37歲男員工左手食指及右手大拇指、食指與中指斷指、意識清楚，給予急救處置後，送往梧棲童綜合醫院救治。

台中市勞檢處表示，已派員到工廠調查，如違反職安法規定將處3萬到30萬元罰鍰，如果機械問題違反規定則要求停工改善。

台中自行車工廠今天發生工安意外，工人雙手手指被壓斷，台中勞檢單位派員到工廠調查。勞檢示意圖（圖非事故工廠）／勞動部提供
台中自行車工廠今天發生工安意外，工人雙手手指被壓斷，台中勞檢單位派員到工廠調查。勞檢示意圖（圖非事故工廠）／勞動部提供

勞檢 台中市 救護車

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