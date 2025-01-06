快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

聽新聞
0:00 / 0:00

南投民宅惡火 屋主逃出後1錯誤行為、全身72%燒燙傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投國姓今凌晨傳火警，北港村一棟平房突竄惡火，警消到場時，屋主雖已逃出，但他為了滅火，持自家水管朝屋內灌救，而遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷，送醫治療，起火原因待查。消防呼籲，火勢成長後，應遠離火場，以免受傷。

南投縣消防局指出，今凌晨近1時獲報國姓北港村國姓路有住宅發生火警，當下立刻通報當地國姓分隊馳援，派出並調遣雙冬、中心碑、埔里等分隊及義消前往支援，出動消防車、水箱車、救護車等8車共15人前往灌救。

消防人員到場時，起火的磚造平房、鐵皮屋頂等已全面燃燒，熊熊火勢不斷從屋內冒出，經評估，立刻在現場布設2水線，持續射水灌救，支援單位則至火場協助入室搶救，成功阻隔延燒，並順利撲滅火勢。

消防局粗估，該火警面積約16坪，財損約20萬元，起火原因待查；而該民宅65歲屋主雖及時逃出，但他為了滅火，利用自家水管朝屋內灌救，卻也因此遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷，救護人員檢傷後，立即將他送醫治療。

對此，消防局火災預防科表示，民眾發現火警時，想滅火是人之常情，但發生火警當下，第一時間是大聲呼叫屋內的人逃生；若想自行滅火則僅能在初期火勢尚小時，用滅火器或水源嘗試撲滅，但火勢成長後，就該以安全為重，打119報案。

而今凌晨的民宅火警，屋主逃生時，火勢已擴大，當下應遠離火場，等消防到場灌救，用水管滅火已無太大用處，還可能因離火源過近，造成輻射熱灼傷，更重要的是，住宅應裝設火災警報器，才提高在濃煙產生、火警初期能夠及時撲滅。

南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投國姓北港村今凌晨傳民宅火警，屋主雖逃出，但為滅火，持自家水管朝屋內灌救，遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷送醫。圖／南投縣消防局提供

輻射

延伸閱讀

子公司先豐鍍銅車間火警 臻鼎發布重訊：啟動備援生產

今年多場火災讓消防員奔波 金門新年以來火警已18件

豐原五都大飯店停業中傳火警 7樓房內床墊被燒毀、無人傷亡

台南4層樓透天厝火警 3戶共6人急撤幸無人傷

相關新聞

中和吊車右轉半徑過大擦撞公車 玻璃碎裂釀2乘客受傷

新北市中和區今天上午發生吊車撞公車意外。31歲孫男駕駛大吊車行經中和區景平路欲右轉進入加油站時，因迴轉半徑過大與同向57...

台中自行車廠驚悚意外 工人雙手手指被機械壓斷勞檢調查中

台中市外埔區一間自行車工廠今天發生工安意外，一名工人操作沖床時雙手手指被壓斷，台中勞檢單位派員到工廠調查中，勞檢處表示，...

南投民宅惡火 屋主逃出後1錯誤行為、全身72%燒燙傷

南投國姓今凌晨傳火警，北港村一棟平房突竄惡火，警消到場時，屋主雖已逃出，但他為了滅火，持自家水管朝屋內灌救，而遭輻射熱灼...

影／驚嚇破表！國1彰化段小貨車失控轉一圈 後方車急煞畫面曝光

國道一號彰化交流道前天傍晚一輛小貨車在外側車道突急煞失控，衝進內側車道，還轉了一圈，後方車駕駛嚇得急踩煞車，幸好兩車未撞...

台中西屯男子9樓墜落 幸庭院枝幹緩衝、左手受傷送醫

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西屯區福祥街一棟大樓傳出墜樓，救護車到場發現，年約30多歲男子已在一樓草地，墜落過程...

影／三重基地開挖致民宅傾斜 屋主憶凌晨下「瓷磚雨」

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，一棟最嚴重的屋主回憶，今凌晨3時左右屋內突然下起「瓷磚雨」，嚇得他一早趕緊通報。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。