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南投民宅惡火 屋主逃出後1錯誤行為、全身72%燒燙傷
南投國姓今凌晨傳火警，北港村一棟平房突竄惡火，警消到場時，屋主雖已逃出，但他為了滅火，持自家水管朝屋內灌救，而遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷，送醫治療，起火原因待查。消防呼籲，火勢成長後，應遠離火場，以免受傷。
南投縣消防局指出，今凌晨近1時獲報國姓北港村國姓路有住宅發生火警，當下立刻通報當地國姓分隊馳援，派出並調遣雙冬、中心碑、埔里等分隊及義消前往支援，出動消防車、水箱車、救護車等8車共15人前往灌救。
消防人員到場時，起火的磚造平房、鐵皮屋頂等已全面燃燒，熊熊火勢不斷從屋內冒出，經評估，立刻在現場布設2水線，持續射水灌救，支援單位則至火場協助入室搶救，成功阻隔延燒，並順利撲滅火勢。
消防局粗估，該火警面積約16坪，財損約20萬元，起火原因待查；而該民宅65歲屋主雖及時逃出，但他為了滅火，利用自家水管朝屋內灌救，卻也因此遭輻射熱灼傷，全身72%二度燒燙傷，救護人員檢傷後，立即將他送醫治療。
對此，消防局火災預防科表示，民眾發現火警時，想滅火是人之常情，但發生火警當下，第一時間是大聲呼叫屋內的人逃生；若想自行滅火則僅能在初期火勢尚小時，用滅火器或水源嘗試撲滅，但火勢成長後，就該以安全為重，打119報案。
而今凌晨的民宅火警，屋主逃生時，火勢已擴大，當下應遠離火場，等消防到場灌救，用水管滅火已無太大用處，還可能因離火源過近，造成輻射熱灼傷，更重要的是，住宅應裝設火災警報器，才提高在濃煙產生、火警初期能夠及時撲滅。
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