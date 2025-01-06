曾入圍金鐘歌手涉肇逃 被撞運將送醫6天不治檢追究刑責
邱姓男歌手去年12月27日凌晨前開車行經基隆市信一路，涉嫌撞傷李姓、陳姓排班計程車司機後逃離現場。邱男2天後才赴警局說明，辯稱當下不知道有撞到人。李男今年1月3日傷重不治，警方報驗後，依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦。
據了解，邱姓男歌手曾入圍金鐘，還在社群上自稱是「衝撞型歌手」；案發當天邱開車搭載1名女性友人，開車沿信一路行駛，通過義四路口時，撞擊把車聊在路旁，站在車道上聊天的李男和陳男。陳僅腳部擦傷，但李傷勢嚴重，消防員送醫時已意識不清。醫師在李男住院治療6天後，宣告不治。
邱男開車肇事後，持續往前行駛約100公尺，一度在好樂迪KTV前停下。其他司機衝上前，想要攔車，但邱男未下車並開車離去。
警方當天調閱道路監視器，查出涉案車輛車主是邱父，聯絡上邱父時，表示並非是他開車，並會轉告開車的邱男出面說明。
邱男在29日才前往基隆接受警方調查，警方詢問後，依肇事逃意致人受傷罪嫌送辦。李男6天後傷重不治，警方報檢察官相驗，擇日解剖，釐清死因。邱男3日已接受檢察官訊問，另依過失致死罪嫌偵辦。
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