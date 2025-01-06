赴烏來登山父子迷途深夜求救 新北宜蘭消防馳援搜尋

一對父子昨天下午從新北市烏來區孝義上山，準備往雙連埤處登山時迷路，父子倆深夜立即報案，但因報案不完整加上手機沒有訊後失聯。新北市消防局獲報派員前往救援並同步通知宜蘭縣消防局支援。但經徹夜搜尋暫無所獲，今天將再度上山搜尋。

據了解，這對50歲及16歲父子，昨天下午1時許從新北市烏來區孝義上山，準備前往雙連埤林道，但行經西坑林道接近新北市雨宜蘭縣交界處時迷路，父子倆立即以手機報案。但因報案時敘述不完整，之後手機又因沒有訊後失聯，無法得知確切地點。