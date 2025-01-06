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赴烏來登山父子迷途深夜求救 新北宜蘭消防馳援搜尋

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

一對父子昨天下午從新北市烏來區孝義上山，準備往雙連埤處登山時迷路，父子倆深夜立即報案，但因報案不完整加上手機沒有訊後失聯。新北市消防局獲報派員前往救援並同步通知宜蘭縣消防局支援。但經徹夜搜尋暫無所獲，今天將再度上山搜尋。

據了解，這對50歲及16歲父子，昨天下午1時許從新北市烏來區孝義上山，準備前往雙連埤林道，但行經西坑林道接近新北市雨宜蘭縣交界處時迷路，父子倆立即以手機報案。但因報案時敘述不完整，之後手機又因沒有訊後失聯，無法得知確切地點。

新北市消防局昨天深夜11時許獲報，派遣1大隊2分隊共17人前往救援，也通知宜蘭縣消防局支援，並同步向電信業者申請手機定位資料。經消防人員徹夜搜尋皆無所獲，今天上午新北及宜蘭2地消防人員將再度上山搜尋。

消防人員深夜大舉上山搜救。記者黃子騰／翻攝
消防人員深夜大舉上山搜救。記者黃子騰／翻攝
消防人員上山搜救。記者黃子騰／翻攝
消防人員上山搜救。記者黃子騰／翻攝

宜蘭 烏來

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