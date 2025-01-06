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高雄男女陳屍轎車疑輕生屍體腫脹 事發前轎車畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市援港路停車格轎車驚見男女陳屍車中，警方昨深夜11時許獲報勘查，發現死者為李姓男子與劉姓女子，兩人疑死亡3天以上，屍體腫脹；據查，兩人左右手各被綑綁，車中留有紙條，李男稱因欠賭債和劉女相約發生憾事。

楠梓警分局警方調查，家住高雄市的李姓男子（27歲）和住桃園市的劉姓女子（32歲）兩人為網友，本月初，雙方家屬因聯繫不到2人，各自向轄區所在地警方通報，2人被列失蹤人口。

警方昨深夜11時許接獲報案到場勘查，發現李男和劉女已明顯死亡，死狀詭異，屍體已腫脹，發出屍臭味，此外，左右手單手和雙腳被綑綁但未繫緊，死狀詭異；警方在車中找到李男所留下的紙條，李聲稱因積欠賭債無法償還，相約劉女一起輕生。

警方查出兩人發生憾事的白色轎車是由李男承租，經調閱附近監視畫面，發現1月2日晚間，白色轎車駛過援港路汙水處理廠前，突然急轉彎後，停在離汙水廠約200公尺處，研判兩人未再下車，當晚即發生憾事。

警方鑑識發現車內無打鬥痕跡、也無侵入跡象，初步排除他殺之嫌；但因劉女住在桃園市，劉女在車中未留下紙條，為何會特地南下高雄和李男相約發生憾事，將待家屬南下高雄後釐清相關過程，並報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡，轄區警方昨深夜11時許獲報到場鑑識，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡，轄區警方昨深夜11時許獲報到場鑑識，初步排除他殺之嫌。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡；圖為1月2日晚間轎車從援港路汙水處理廠前急駛轉彎畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡；圖為1月2日晚間轎車從援港路汙水處理廠前急駛轉彎畫面。記者石秀華／翻攝

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