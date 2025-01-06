身心障礙女童傷痕累累 幼兒園女老師坦承「有動手」警送辦

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，疑認為劉姓女童不乖，日前涉嫌動手打傷女童，劉父當天帶女童驗傷後報案。警方通知女老師到案說明，她承認有動手打女童，警方依傷害罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。

有媒體昨晚報導，接獲劉父投訴指3歲女兒領有身心障礙者手冊，今年1月2日親戚替女兒洗澡時，發現身上有傷痕，與他聯絡並問他有沒有打小孩？劉男回說不可能，事後看見女兒傷痕很心疼。

劉男質問王姓幼兒園長女兒為何受傷，園長轉述詢問女童班級導師陳女後，表示因女童不乖，陳女確曾動手打女童，至於耳朵紅腫傷勢，是因為女童戴口罩不舒服，頻繁拉扯導致彈力拉繩打到，並非老師打的。