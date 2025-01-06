快訊

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

亞洲第一人！真田廣之「幕府將軍」勇奪金球獎視帝

聽新聞
0:00 / 0:00

身心障礙女童傷痕累累 幼兒園女老師坦承「有動手」警送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，疑認為劉姓女童不乖，日前涉嫌動手打傷女童，劉父當天帶女童驗傷後報案。警方通知女老師到案說明，她承認有動手打女童，警方依傷害罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。

有媒體昨晚報導，接獲劉父投訴指3歲女兒領有身心障礙者手冊，今年1月2日親戚替女兒洗澡時，發現身上有傷痕，與他聯絡並問他有沒有打小孩？劉男回說不可能，事後看見女兒傷痕很心疼。

劉男質問王姓幼兒園長女兒為何受傷，園長轉述詢問女童班級導師陳女後，表示因女童不乖，陳女確曾動手打女童，至於耳朵紅腫傷勢，是因為女童戴口罩不舒服，頻繁拉扯導致彈力拉繩打到，並非老師打的。

中天新聞報導指出，劉男當天帶女兒到瑞芳礦工醫院驗傷，傷勢為雙耳挫傷、右側臉部損傷、腿部挫傷。因為醫生認為傷勢並非口罩拉繩造成，而是外力造成，劉男當晚報案。據了解，劉姓女童表達能力有缺陷，陳女坦承曾動手打女童。警方製作筆錄後，依傷害罪嫌將陳女移送檢方偵辦。

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師涉嫌動手打傷女童，劉父報案。警方製作筆錄後，依傷害罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。圖／翻攝自GoogleMap
新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師涉嫌動手打傷女童，劉父報案。警方製作筆錄後，依傷害罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。圖／翻攝自GoogleMap

口罩

延伸閱讀

視帝出車禍右腿插進座椅！ 腳背神經無法根治留後遺症

提款卡交詐團使用又報案遺失 洗錢罪逃不過 再判誣告罪

保單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

新北庇護工場銷售可望創新高 續推春節型錄搶商機

相關新聞

高雄驚見男女陳屍轎車、死狀詭異雙手捆綁 警初判排除他殺

高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女已無氣息，警方昨深夜11時許接獲民眾報案，到場勘查，發現2人已明顯死亡；查...

三重驚傳地基塌陷 疑建案挖地基釀災 一旁民宅傾斜龜裂

新北市三重區六張街一處工地今天上午9時許正在挖地基時，疑似地基塌陷，導致一旁的民宅突然傾斜、建築物及地面也發生龜裂情形。...

赴烏來登山父子迷途深夜求救 新北宜蘭消防馳援搜尋

一對父子昨天下午從新北市烏來區孝義上山，準備往雙連埤處登山時迷路，父子倆深夜立即報案，但因報案不完整加上手機沒有訊後失聯...

高雄男女陳屍轎車疑輕生屍體腫脹 事發前轎車畫面曝

高市援港路停車格轎車驚見男女陳屍車中，警方昨深夜11時許獲報勘查，發現死者為李姓男子與劉姓女子，兩人疑死亡3天以上，屍體...

身心障礙女童傷痕累累 幼兒園女老師坦承「有動手」警送辦

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，疑認為劉姓女童不乖，日前涉嫌動手打傷女童，劉父當天帶女童驗傷後報案。警方通知女老...

台中女學生上學綠燈直行走斑馬線遭撞 駕駛重罰吊扣駕照

台中一名女學生今天早上上學時，在大雅區一處路口綠燈直行，她走在斑馬線竟被車撞傷，肇事轎車駕駛被重罰，吊扣駕照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。