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台中女學生上學綠燈直行走斑馬線遭撞 駕駛重罰吊扣駕照
台中一名女學生今天早上上學時，在大雅區一處路口綠燈直行，她走在斑馬線竟被車撞傷，肇事轎車駕駛被重罰，吊扣駕照。
台中市大雅警分局調查，今天早上6時30分許，在大雅區雅潭路四段與神林南路口前交通事故，62歲楊男駕駛轎車，沿神林南路左轉雅潭路四段時(北往東)，疑未注意行人穿越道線上行走之行人，車頭直接碰撞18歲李姓女子，當時行人號誌綠燈，女子頭部及身體受傷。
警方後續依規定到場處置，楊男經檢測無酒精反應，李女就醫後無大礙，已調閱相關影像以釐清案情。
有關楊男駕駛汽車行近行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，已違反道路交通管理處罰條例規定，將處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。
大雅分局呼籲，除汽機車駕駛人應注意行駛時的視線死角外，行經行人穿越道，務必減速隨時做停車的準備，行人亦應隨時提高警覺，注意雙向車流狀況，避免進入車輛的視線死角，穿越馬路不論有無號誌，必須左右兩側都確認安全再快步通過。
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