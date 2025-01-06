影／台中警防搶演練有巧思 周杰倫搶票當時事梗入劇本
年關將至，第二警分局為執行「114年加強重要節日安全維護工作」，近日與三信商業銀行進化分行，舉行防搶、防詐演練，二分局以時下最夯的「周杰倫演唱會門票」為梗寫入演練劇本、拍攝宣導影片，不僅提高了市民與銀行行員的危機意識，更藉此宣導防搶、防詐的必要性。
第二警分局劇本設計，一名因無法買到周杰倫演唱會門票而購買黃牛票的受害者，以及一名因缺錢買票決定搶銀行的搶匪展開，受害人準備到銀行匯款大量現金，但被銀行行員察覺異常，懷疑遭遇詐騙並立即向主管通報，然而，就在此時，搶匪突然闖入銀行，要求行員將現金裝入袋子。
行員機警地按下警報，員警快速抵達現場支援，期間，搶匪的注意力被受害人手中的紙袋吸引，兩人因袋內的現金爆發爭執，更因同為周杰倫的粉絲互唱「我不配」，引發緊張又滑稽的對峙畫面。在搶匪毫無察覺的情況下，優勢警力迅速將其壓制，成功化解危機，整場演練圓滿完成。
第二警分局指出，近年來因演唱會門票供不應求，詐騙集團趁勢而起，利用社群媒體假借讓票名義詐騙歌迷。
第二警分局呼籲，民眾提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向派出所尋求協助，避免成為詐騙集團的目標。同時，分局長周俊銘強調，年關將近，民眾進行大額現金提領或存款時，應隨時注意周邊環境，避免遭歹徒尾隨。如有需求，可向警方申請護鈔服務，以確保人身及財產安全。
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