快訊

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

亞洲第一人！真田廣之「幕府將軍」勇奪金球獎視帝

影／台中警防搶演練有巧思 周杰倫搶票當時事梗入劇本

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

年關將至，第二警分局為執行「114年加強重要節日安全維護工作」，近日與三信商業銀行進化分行，舉行防搶、防詐演練，二分局以時下最夯的「周杰倫演唱會門票」為梗寫入演練劇本、拍攝宣導影片，不僅提高了市民與銀行行員的危機意識，更藉此宣導防搶、防詐的必要性。

第二警分局劇本設計，一名因無法買到周杰倫演唱會門票而購買黃牛票的受害者，以及一名因缺錢買票決定搶銀行的搶匪展開，受害人準備到銀行匯款大量現金，但被銀行行員察覺異常，懷疑遭遇詐騙並立即向主管通報，然而，就在此時，搶匪突然闖入銀行，要求行員將現金裝入袋子。

行員機警地按下警報，員警快速抵達現場支援，期間，搶匪的注意力被受害人手中的紙袋吸引，兩人因袋內的現金爆發爭執，更因同為周杰倫的粉絲互唱「我不配」，引發緊張又滑稽的對峙畫面。在搶匪毫無察覺的情況下，優勢警力迅速將其壓制，成功化解危機，整場演練圓滿完成。

第二警分局指出，近年來因演唱會門票供不應求，詐騙集團趁勢而起，利用社群媒體假借讓票名義詐騙歌迷。

第二警分局呼籲，民眾提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向派出所尋求協助，避免成為詐騙集團的目標。同時，分局長周俊銘強調，年關將近，民眾進行大額現金提領或存款時，應隨時注意周邊環境，避免遭歹徒尾隨。如有需求，可向警方申請護鈔服務，以確保人身及財產安全。

台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局近日舉辦防搶、防詐演練，以時下周杰倫演唱會黃牛票為時事梗，寫入演練劇本內。圖／第二警分局提供

演唱會 社群媒體 詐騙集團

延伸閱讀

雪場時尚這樣穿！Jennie香奈兒毛毛耳罩、毛呢包，周杰倫「裝備組」搶穿Dior聯名

五月天阿信爆與周杰倫私密對話 坦承彼此最怕這件事 ！

日韓兩版「不能說的秘密」拚了！高度還原還請出周杰倫

日韓兩版「不能說的秘密」拚了！高度還原還請出周杰倫

相關新聞

高雄驚見男女陳屍轎車、死狀詭異雙手捆綁 警初判排除他殺

高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女已無氣息，警方昨深夜11時許接獲民眾報案，到場勘查，發現2人已明顯死亡；查...

三重驚傳地基塌陷 疑建案挖地基釀災 一旁民宅傾斜龜裂

新北市三重區六張街一處工地今天上午9時許正在挖地基時，疑似地基塌陷，導致一旁的民宅突然傾斜、建築物及地面也發生龜裂情形。...

赴烏來登山父子迷途深夜求救 新北宜蘭消防馳援搜尋

一對父子昨天下午從新北市烏來區孝義上山，準備往雙連埤處登山時迷路，父子倆深夜立即報案，但因報案不完整加上手機沒有訊後失聯...

高雄男女陳屍轎車疑輕生屍體腫脹 事發前轎車畫面曝

高市援港路停車格轎車驚見男女陳屍車中，警方昨深夜11時許獲報勘查，發現死者為李姓男子與劉姓女子，兩人疑死亡3天以上，屍體...

身心障礙女童傷痕累累 幼兒園女老師坦承「有動手」警送辦

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，疑認為劉姓女童不乖，日前涉嫌動手打傷女童，劉父當天帶女童驗傷後報案。警方通知女老...

台中女學生上學綠燈直行走斑馬線遭撞 駕駛重罰吊扣駕照

台中一名女學生今天早上上學時，在大雅區一處路口綠燈直行，她走在斑馬線竟被車撞傷，肇事轎車駕駛被重罰，吊扣駕照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。