王文祥捐千萬 挺中信反毒教育

知名企業家王文祥（右）再次捐款一千萬元力挺中信反毒基金會董事長辜仲諒（左），助反毒教育工程一臂之力。圖／中國信託反毒教育基金會提供 中國信託反毒教育基金會自二○一五年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，致力於反毒教育工作，協助政府解決毒品帶來的社會問題，十年來累計提供一二○萬人次反毒相關知識。知名企業家王文祥董事長長期關注毒品議題，十分認同並支持中信反毒基金會的理念，於二○二五年新年初始再度捐款新台幣一千萬元給中信反毒基金會，共同為反毒教育工作貢獻一份心力。

二○二五年正逢中信反毒基金會成立十周年，董事長辜仲諒在美國求學時認識至今四十年的好友王文祥連續第七年捐款，累計投入新台幣三千四百萬元給中信反毒基金會，而身兼美國緝毒署教育基金會（DEAEF）董事的王文祥，更促成DEAEF及美國毒品法庭專人協會（All Rise）與台灣的交流合作。

王文祥曾提到，美國緝毒署教育基金會的作法是透過各種課後休閒活動，如棒球、街舞等，來培養孩子的正向休閒興趣。辜仲諒表示，反毒教育的核心是生活技能的提升與正向休閒興趣的培養，當孩子有自己喜歡的事情想要做，就可以降低他們接觸毒品的機會與風險，因此，除了原本長期支持的棒球外，他更成立了新北中信特攻職業籃球隊。相對棒球，辜仲諒認為籃球是門檻較低的運動，只要一個框、一顆球，隨時都可以打，跟朋友一起養成運動的好習慣，能幫助青年學子們遠離毒品的危害。

中信反毒基金會長期以「教育知毒・攜手反毒」理念，在台灣各地扎根反毒教育工作，今年正逢基金會成立十周年，為了讓外界更了解反毒的重要性，將規劃一系列的線上線下相關活動，廣邀社會大眾共同參與，相關活動訊息可密切注意中信反毒基金會官方粉絲專頁。

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