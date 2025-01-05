不單純？FT：台海纜疑遭陸貨輪損壞 海巡署請求南韓協助調查

基隆港外的海底通訊電纜日前受損，疑是遭一艘屬於中國的貨輪拖錨損壞，台灣擔憂這反映北京「灰色地帶」行動升高。這艘貨輪現正航向釜山，台灣已請求韓國當局協助調查該船。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據台灣電信業者中華電信及海洋委員會海巡署，1月3日上午，據信一艘喀麥隆籍貨輪Shunxing39對野柳東北方海域的國際海底電纜造成損壞。

儘管這艘貨輪是掛喀麥隆國旗，台灣官員指出，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，這間公司唯一登記的主管是中國公民郭文傑（GuoWenjie，音譯）。

中華電信表示，事發後已第一時間啟動緊急備援應變機制，將訊務改接至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內全數恢復正常。

然而台北擔憂，中國試圖兼併台灣時，可能會秘密切斷台灣外部通訊聯繫。

中華電信及台灣政府官員告訴金融時報，受損電纜是「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific ExpressCable System）的一部分。這條連結台灣與美國西岸的海底網路電纜是由多國電信業者擁有，包含中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（KoreaTelecom）、中國電信及中國聯通。

一位台灣海巡署官員談到：「由於無法盤問船長，我們已請求韓國當局在這艘貨輪下一個停泊港口協助調查。」根據一名台灣國安官員，該船預計在未來幾天抵達韓國釜山。

台灣政府及海巡署官員提到，Shunxing39的船舶自動識別系統（AIS）訊號及衛星數據的追蹤資料顯示，它曾在電纜斷裂地點拖錨。

根據台灣官員，雖然海巡署船艇對這艘貨輪進行了外部檢查，也與船長建立無線電聯繫，其人員因天候不佳而無法登船，也無法根據國際法扣留該船以執行進一步調查，因為事發後已過去太多時間。

台灣一位高階國安官員說：「破壞海底電纜的全球趨勢令人十分擔憂，這是又一起案例。」他補充道：「涉入這類事件的船隻通常相當破舊，鮮少從事商業活動。這艘貨輪的狀態也非常糟糕，類似那些組成俄羅斯『影子艦隊』（shadow fleet）的船隻。」

根據金融時報查閱的船隻追蹤數據，Shunxing39至少自去年12月8日起，就在台灣北海岸附近水域持續交錯航行。這名國安官員指出，這樣的航行方式暗示，電纜受損不是「單純的事故」。