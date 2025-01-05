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今年多場火災讓消防員奔波 金門新年以來火警已18件

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

新年伊始，金門今卻出現多場大火，今在蓮庵里東村、金寧鄉慈湖路一段附近及東洲村郊都發生火災，所幸都沒有造成傷亡及財產損失。總計今天有5件，統計今年5天以來已累積18件火災，讓消防員疲於奔命。

消防局指出，救災救護指揮中心於今下午1時17分接獲報案，指稱蓮庵里東村有田野火警發生，立即派遣第二大隊金湖分隊各式消防車共計3車5人及義消李建新、葉建雄前往搶救。車組抵達後，發現為雜草燃燒，由於時逢東北季風，在強烈風勢助長下，火勢有擴大蔓延的趨勢，現場指揮官金湖分隊分隊長許春祥立即指示所屬布署水線搶救，最終在強力水線攻擊順利撲滅火勢，現場燃燒面積約2000平方公尺，所幸無人員傷亡及財產損失。

消防局提到，金門光今日就有5起火警，今下午還接獲金寧鄉慈湖路一段附近及東洲村郊發生雜草火災，指揮中心分別前後派遣消防車組前往搶救，示所屬布署水線，截斷可能蔓延之火勢，在確保水源供給無虞下進行滅火搶救。2起火災皆為因焚燒工地廢棄物而延燒至週遭雜草，由於近日東北季風強勁，一度危及周遭建築物，所幸2起火災在優勢消防力下均迅速控制，皆未有任何人命傷亡及財物損失，燃燒面積分別約為300及30平方公尺。

消防局呼籲，由於時值東北季風強盛時期，加上天乾物燥且東北季風強勁，火災一經發生蔓延風險較高，今年才5天就已經有18件，今天就占了5件。民眾嚴禁在野外隨意燃燒廢棄物或使用火源，以減少火災發生；若未經允許燃燒雜草引發火災，將觸犯消防法第14條等相關規定，可處罰行為人3000元以下罰鍰。

新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門今卻出現多場大火。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門已發生多場火災。圖／金門消防局提供
新年伊始，金門已發生多場火災。圖／金門消防局提供

廢棄物 東北季風 消防員 火災 金門

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