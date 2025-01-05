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從派出所2樓跌落墜地…新北警員今年才畢業 同仁關心本人回：昨晚幾乎沒睡著

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北瑞芳警分局瑞濱派出所吳姓警員，今天從派出所2樓陽台跌落地面，頭部因受撞擊血腫，無生命危險。吳員說，昨晚沒睡好，早上醒來有點恍惚才跌落。吳員受傷後，情緒有點不穩定，警方將待他傷勢穩定，心情平復後，再進一步了解原委。

瑞濱派出所今天上午8時許的值班警員，聽到後方傳來巨響。同仁前往查看，發現身高190公分的吳員躺在地面，意識清楚，得知他從2樓陽台跌落，打119由消防局派遣救護車送醫，檢查發現頭部腫脹疑有血腫情形，手、腳挫傷，沒有骨折。因為頭部遭撞擊，先送入加護病房觀察，暫無生命危險。

瑞芳分局表示，吳姓警員今年從警專畢業，2個多月前分發到瑞濱派出所任職，工作上想得比較多，求好心切。同仁詢問他意外發生原因，表示昨晚幾乎沒有怎麼睡著，早上出寢室後頭暈暈的。

分局指出，吳姓警員昨晚10時結束勤務下班，在派出所寢室休息，今早起床後，從2樓陽台跌落地面受傷。因為他的情緒尚未平復，不太願意多談論發生意外原因和經過，將等他傷勢穩定，心平較平靜時再設法了解。

新北市瑞芳警分局瑞濱派出所吳姓警員，今天從派出所2樓陽台跌落地面受傷，無生命危險。分局將待他傷勢穩定，心情平復後，再進一步了解原委。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局瑞濱派出所吳姓警員，今天從派出所2樓陽台跌落地面受傷，無生命危險。分局將待他傷勢穩定，心情平復後，再進一步了解原委。記者邱瑞杰／翻攝

新北 瑞芳 警察

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