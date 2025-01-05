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欠賭債還不出侵吞收銀機現金 超商員工圖翻本露餡被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋某超商店員陳男，因積欠賭債，涉分兩次侵占收銀機內4萬6千元現金，存入自己帳戶後再透過線上賭博下注圖翻本失敗，超商老闆交班清點時發現金額短缺，揭穿犯行，報警逮人，警方詢後依業務侵占罪嫌送辦。

據了解，28歲的陳姓男子去年至板橋區新生街1間超商擔任店員，他因沉迷賭博積欠大筆賭債，去年11月5日將本應存入公司帳戶的當日營業所得2萬9千元占為己有，超商老闆因未每日對帳並未發覺。

直到去年12月中超商老闆發現金額短缺，懷疑遭員工侵占但卻找不到事證，當下向警方報案。陳男擔心犯行曝光，12月19日當班時間再度侵占收銀機內1萬7千元現金，隨後將錢存入自己帳戶再進入線上賭博網站下注，意圖翻本後償還侵占款項。

當日老闆交接班時清點營業額發現短少立即詢問陳男，陳男見事跡敗露坦承犯行。海山警方獲報到場將陳男帶回偵詢，依業務侵占罪嫌函送新北地檢署偵辦。

海山警方將陳男依業務侵占罪嫌送辦。圖／本報系資料照
海山警方將陳男依業務侵占罪嫌送辦。圖／本報系資料照

侵占 新北 老闆 賭博 超商

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