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逃亡逾40小時落網…屏東崁頂殺人嫌有前科 曾持榔頭香蕉刀砸毀警車
屏東縣崁頂鄉3日晚間發生殺人案，嫌犯翁姓男子持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午偷偷返家，洗好澡，正準備要吃午餐時，遭埋伏警方當場逮捕。翁男先前曾持榔頭、香蕉刀砸警車，被依妨害公務送辦判刑。
根據法院判決書指出，翁男曾多次偷廟的香油錢，因屢次遭警方傳喚、拘提、盤查心生不滿，竟在2023年7月21日晚間11點，在港東國小前發現警方巡邏車，竟持榔頭、香蕉刀，各一支上前，並持榔頭砸巡邏車擋風玻璃，後車窗等，造成警方擋風玻璃、左後車窗破裂不堪。之後警方在同月23日將翁男拘提到案，妨害公務被法院判刑6月有期徒刑。
判決指出，翁男犯下兩起竊盜案、一起妨害公務，法院在2024年2月判翁男應執行1年2月。翁男上月服刑完畢出獄。
未料，翁男才剛出獄沒多久，就犯下殺人案件，竟持利器殺死住在相隔約50公尺的鄰居蘇男，逃亡40多小時後落網。
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