快訊

人妻跟同事上摩鐵5小時！老公抓姦「想起就淚如雨下」 她認了得賠20萬

和李玉璽爆熱戀 許允樂首度表態「感謝愛與被愛同時發生」

引起撻伐...天氣放晴 民眾闖入宜蘭某學校露營曬帳棚挨批「你家嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

逃亡逾40小時落網…屏東崁頂殺人嫌有前科 曾持榔頭香蕉刀砸毀警車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣崁頂鄉3日晚間發生殺人案，嫌犯翁姓男子持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午偷偷返家，洗好澡，正準備要吃午餐時，遭埋伏警方當場逮捕。翁男先前曾持榔頭、香蕉刀砸警車，被依妨害公務送辦判刑。

根據法院判決書指出，翁男曾多次偷廟的香油錢，因屢次遭警方傳喚、拘提、盤查心生不滿，竟在2023年7月21日晚間11點，在港東國小前發現警方巡邏車，竟持榔頭、香蕉刀，各一支上前，並持榔頭砸巡邏車擋風玻璃，後車窗等，造成警方擋風玻璃、左後車窗破裂不堪。之後警方在同月23日將翁男拘提到案，妨害公務被法院判刑6月有期徒刑。

判決指出，翁男犯下兩起竊盜案、一起妨害公務，法院在2024年2月判翁男應執行1年2月。翁男上月服刑完畢出獄。

未料，翁男才剛出獄沒多久，就犯下殺人案件，竟持利器殺死住在相隔約50公尺的鄰居蘇男，逃亡40多小時後落網。

屏東縣翁姓男子（中）剛出獄沒多久犯下殺人案，翁男曾不滿遭警方盤查拘提傳喚，曾經持香蕉刀、榔頭砸毀正在巡邏警車。記者劉星君／翻攝
屏東縣翁姓男子（中）剛出獄沒多久犯下殺人案，翁男曾不滿遭警方盤查拘提傳喚，曾經持香蕉刀、榔頭砸毀正在巡邏警車。記者劉星君／翻攝

妨害公務 殺人案 竊盜 鄰居

延伸閱讀

2025全國羽球排名賽甲組冠軍賽開球 周春米：2強將來自屏東

為愛募年菜！ 第8屆盲人環台為公益而跑第9天屏東到枋寮

屏東裝置藝術「納」啟用 盼提升國產竹產業發展

易肇事路口改善 屏東剩1處未完成年後施工

相關新聞

「磁磚雨」害人頭破血流慘了 新北將開罰汐止某大樓管委會

新北汐止有大樓今中午突下起「磁磚雨」，且還造成民眾受傷，引發各界憂心。新北工務局表示，到場了解後發現是11樓外牆磁磚掉落...

逃亡逾40小時落網…屏東崁頂殺人嫌有前科 曾持榔頭香蕉刀砸毀警車

屏東縣崁頂鄉3日晚間發生殺人案，嫌犯翁姓男子持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午偷偷返家，洗好澡，正準備要...

欠賭債還不出侵吞收銀機現金 超商員工圖翻本露餡被逮

新北市板橋某超商店員陳男，因積欠賭債，涉分兩次侵占收銀機內4萬6千元現金，存入自己帳戶後再透過線上賭博下注圖翻本失敗，超...

桃園觀音工業區工廠火警 濃煙直竄天際…消防搶救中

桃園市觀音工業區今中午傳出火警，經建一路一處通訊公司2樓工廠不明原因起火，現場不斷竄出黑煙，目前無人員受傷、受困。桃園市...

分享LINE螢幕匯款託運認證？臉書賣筆電遭假買家騙7萬

詐騙集團假冒網路拍賣買家、客服人員或銀行行員，以託運認證、開通金流服務等騙賣家匯款；近期更要求操作網路銀行時，開啟LIN...

與兄爭吵扔鞭炮洩憤！傷及無辜1人被炸傷 警逮捕土城男法辦

新北市土城區一名張姓男子，僅因與哥哥在網路上爭吵，竟騎車至哥哥住處扔鞭炮洩憤，結果不慎炸傷路人及造成鄰車輪框掉漆損壞，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。