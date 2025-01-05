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「磁磚雨」害人頭破血流慘了 新北將開罰汐止某大樓管委會

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北汐止有大樓今中午突下起「磁磚雨」，且還造成民眾受傷，引發各界憂心。新北工務局表示，到場了解後發現是11樓外牆磁磚掉落，管委會已違反建築法，將依法處以6萬元罰鍰，呼籲各社區應自主巡查，避免發生類似公安事件。

新北市1名40多歲女子今天中午行經汐止區新台五路一棟大樓時，大樓外牆磁磚突然從高處墜落砸中女子頭部，女子頭部撕裂傷血流如注。救護人員到場將女子送醫，所幸無生命危險。目前警方已在現場拉起封鎖線。

工務局表示，派員到場了解後，確認是該大樓11樓外牆磁磚掉落造成民眾受傷送醫，管委會已違反建築法第77條未善盡管理維護之責的規定，因此依據建築法第91條規定，處以6萬元罰鍰。呼籲社區住戶應自主巡查建築物外牆磁磚是否有隆起或鬆脫情形，避免掉落造成公安事件。

新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供
新北汐止新台五路一棟大樓的外牆磁磚突然從高處墜落，還砸中民眾頭部，目前警方已在現場拉起封鎖線。圖／新北工務局提供

公安 建築 新北 汐止 管委會

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