「磁磚雨」害人頭破血流慘了 新北將開罰汐止某大樓管委會

新北汐止有大樓今中午突下起「磁磚雨」，且還造成民眾受傷，引發各界憂心。新北工務局表示，到場了解後發現是11樓外牆磁磚掉落，管委會已違反建築法，將依法處以6萬元罰鍰，呼籲各社區應自主巡查，避免發生類似公安事件。

新北市1名40多歲女子今天中午行經汐止區新台五路一棟大樓時，大樓外牆磁磚突然從高處墜落砸中女子頭部，女子頭部撕裂傷血流如注。救護人員到場將女子送醫，所幸無生命危險。目前警方已在現場拉起封鎖線。

工務局表示，派員到場了解後，確認是該大樓11樓外牆磁磚掉落造成民眾受傷送醫，管委會已違反建築法第77條未善盡管理維護之責的規定，因此依據建築法第91條規定，處以6萬元罰鍰。呼籲社區住戶應自主巡查建築物外牆磁磚是否有隆起或鬆脫情形，避免掉落造成公安事件。