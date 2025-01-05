分享LINE螢幕匯款託運認證？臉書賣筆電遭假買家騙7萬

詐騙集團假冒網路拍賣買家、客服人員或銀行行員，以託運認證、開通金流服務等騙賣家匯款；近期更要求操作網路銀行時，開啟LINE視訊通話及分享螢幕畫面，掌握被害人網銀帳號及密碼後盜轉存款。

警方調查，無業陳姓男子去年12月在臉書社團貼文販賣筆記型電腦記憶體，收到自稱王姓女子私訊，表示有意透過黑貓宅急便購買，傳送宣稱是「黑貓宅急便LINE客服」連結，要求加入填寫託運條例認證，稱黑貓宅急便具第三方支付功能，收到商品才會撥款，可保障雙方權益。

自稱林專員要求開啟LINE視訊通話及分享螢幕畫面，操作網銀匯款進行託運認證，陳匯款3萬元後，對方透過螢幕得知網銀帳密及OTP簡訊驗證碼，又轉走4萬元，表示認證完成會返還款項至原帳戶。隔天陳詢問進度，對方稱要等數據整合才返還，他驚覺受騙報案。

同月金融業林姓女子在臉書販售幼童用品也被騙，自稱吳姓女子私訊指有意透過7-11賣貨便購買，傳送宣稱是「7-11放心購條款」連結誘使加LINE；自稱李專員要求開通金流服務實名制驗證，開啟LINE視訊通話及分享螢幕畫面，操作網路郵局匯款1萬9千元，林收到驗證碼起疑未點擊確認匯款，對方透過螢幕得知驗證碼仍轉走款項。

刑事局表示，詐團以無法下單為由，稱須託運認證或開通金流服務騙賣家匯款，並透過分享螢幕畫面騙取網銀帳密及驗證碼盜轉存款；民眾上網購物務必透過有第三方支付功能的網拍平台或當面交易，降低被騙風險。