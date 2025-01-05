與兄爭吵扔鞭炮洩憤！傷及無辜1人被炸傷 警逮捕土城男法辦

新北市土城區一名張姓男子，僅因與哥哥在網路上爭吵，竟騎車至哥哥住處扔鞭炮洩憤，結果不慎炸傷路人及造成鄰車輪框掉漆損壞，警方獲報後循線逮捕22歲張男，將他依恐嚇及毀損罪嫌函請新北地檢署偵辦，另向新北市消防局陳報其任意施放鞭炮行為加以裁處。

土城分局表示，警方昨天14時許接獲報案，指稱裕民路171巷有人丟擲威力強大的鞭炮，員警到達現場時，張男早已離去，鑑識人員於是先將現場殘餘鞭炮殘骸採證送驗。

經調閱監視器，發現當時張男騎機車至該處，故意停留在巷口，無視現場還有路人行經，點燃鞭炮朝哥哥住處扔擲後，隨即掉頭加速離去，造成路過的楊姓民眾左手虎口紅腫，以及潘姓車主停放在路旁的自小客車左後輪框掉漆，為此潘男已向警方提告。