汐止大樓天降磁磚砸傷路過女子 磁磚如雨下驚悚畫面曝

新北市汐止區新台五路一棟大樓今天中午發生磁磚墜落傷人意外。45歲葉女行經人行道時，大樓13至14樓外牆磁磚突然脫落，漫天磁磚雨從天而降砸傷葉女頭部導致撕裂傷，所幸送醫後無礙，另有9台機車遭波及。警方已圍起封鎖線並調查責任歸屬。

從畫面中可見，大樓磁磚掉落後重重砸在人行道及道路上揚起大量煙塵，當時正有1輛機車剛好穿越未被砸傷，但走在人行道的葉女則不幸被砸中頭部，導致頭部撕裂傷流血，經送醫治療後已無大礙，也無腦震盪跡象。