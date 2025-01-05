攜手為反毒教育貢獻心力 王文祥再捐1000萬力挺辜仲諒

中國信託反毒教育基金會自2015年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，致力於反毒教育工作，協助政府解決毒品帶來的社會問題，10年來累計提供120萬人次反毒相關知識。知名企業家王文祥董事長長期關注毒品議題，十分認同並支持中信反毒基金會的理念，於2025新年初始再度捐款新台幣1000萬元給中信反毒基金會，共同為反毒教育工作貢獻一份心力。

法務部2024年分析報告指出，台灣毒品新生人口近十年來減少了46.2%，可見毒品防制工作有了初步的成果。2025年正逢中信反毒基金會成立10周年，董事長辜仲諒在美國求學時認識至今40年的好友王文祥連續第7年捐款，累計投入新台幣3400萬元給中信反毒基金會，而身兼美國緝毒署教育基金會（DEAEF）董事的王文祥，更協助引進國際反毒經驗，促成DEAEF及美國毒品法庭專人協會（All Rise）與台灣的交流合作。未來中信反毒基金會除了持續深耕反毒預防教育外，也將針對多元處遇、降低藥癮者再犯等相關議題，幫助台灣一線藥癮工作者更落實藥癮多元處遇政策。

辜仲諒表示，反毒教育的核心是生活技能的提升與正向休閒興趣的培養，當孩子有自己喜歡的事情想要做，就可以降低他們接觸毒品的機會與風險。王文祥也曾提到，美國緝毒署教育基金會的作法是透過各種課後休閒活動，如棒球、街舞等等，來培養孩子的正向休閒興趣。

因此，辜仲諒決定走一條與傳統反毒教育不一樣的路，除了原本長期支持的棒球外，更成立了新北中信特攻職業籃球隊，並以美國緝毒署（Drug Enforcement Administration）的英文縮寫DEA為英文隊名。相對棒球，辜仲諒表示，籃球是門檻較低的運動，只要一個框、一顆球，隨時都可以打。跟朋友一起養成運動的好習慣，能幫助青年學子們遠離毒品的危害。