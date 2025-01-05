貨輪鵝鑾鼻外海呼喊「MAYDAY」4船員受傷明拖至高雄

馬紹爾群島籍潘諾亞號（PANORIA）散裝貨輪，昨天下午在屏東鵝鑾鼻外海23海里處發生火警，海巡署派安平艦、國搜中心派遣直升機前往救援，船上有4人受傷，由空軍直升機先將4人吊返小港機場送醫，因潘諾亞號失去動力，今早已派拖船到場，預計明中午拖抵高雄港外海。

昨天下午5點22分許，潘諾亞號行經北緯21度44分、東經120度29分處突然呼叫「MAYDAY」，國搜中心及基隆海岸電台獲報後，確認為該船失火棄船，並通報海巡署派遣艦船趕赴案發海域。

海巡共派出安平艦、高雄艦、PP-10096艇、PP-3567艇、PP-3599艇等5艦艇趕赴現場救援，18時許安平艦率先抵達失事海域，並透過無線電聯繫，得知該輪因機艙失火導致失去動力，但船上火勢已自行撲滅。

「潘」船船上共21名船員，包括菲律賓籍18人、羅馬尼亞1人及希臘籍2人，共有4人受傷，其中1人嚴重燒燙傷、3人輕微燙傷，亟需後送就醫，不過因現場海象惡劣，加上兩船舷差過大無法接駁。

最終由空軍出動搜救機到場，先行將4名傷患吊返小港機場，送往小港醫院救治，其中1名50歲男性雙手掌二度燙傷，意識清楚、生命狀況穩定， 其餘3名36、41、48歲外籍男性不願就醫，後續交由移民署及海巡署處理。

潘諾亞號一度打算棄船，火勢控制後船上仍留有17人，經評估安全無虞，今由船公司安排拖船前往事發海域，展開拖帶維修作業，預計明天中午抵達高雄港外海，現周邊由海巡署高雄艦戒護中。