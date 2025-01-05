獨／高雄千萬詐欺列管68件 婦人遭詐5600萬欲哭無淚

根據警政署資料顯示，去年下半年達千萬財損，高雄市就有68件。高雄一名60餘歲的何姓婦人去年10月落入假投資陷阱，短短1個月和6名車手面交現金和黃金總計5600萬餘元，因無法出金始知受騙，雖警方已逮獲4嫌，但錢追不回，讓婦人已欲哭無淚。

警政署列管去年下半年達千萬財損案件，其中高雄市就有68件，以鳳山分局12件居冠，鼓山和前鎮的8件並列第2名，第3名則為三民二警分局的7件。

鳳山警分局在詐欺案相關案件就拿下3冠王，除千萬財損有12件居冠外，光是在12月就受理272件，財損金額達2.7億餘元；其次為三民二警分局受理200件，財損將近1億元，第3名則為岡山警分局，受理198件，但財損比三民二警分局還高，達1.2億餘元。

鳳山警分局千萬財損中，有一名60餘歲的何姓婦人去年10月中旬在臉書看到投資訊息，和對方聯絡後，被邀請加入LINE投資群組，被對方遊說可以現金儲值或黃金方式投資，很快可利滾利、錢滾錢。

何被對方說詞深信不疑，加入所謂「宗明投資股份有限公司」群組，陸續以現金和黃金與6名車手面交共9次，期間因無法出金，懷疑遭詐騙，又被對方洗腦得再花錢才能提領先前投資款項，因錢不夠，還向親友借貸。

何婦至銀行提款時，6家銀行行員甚至關懷提問，何婦以投資不動產、創業及黃金儲蓄等原因當藉口，其中一家銀行通知員警到場，何婦誆稱要購買農地，並與兄長事先套好說詞，警方還當場與何的哥哥確認無誤後才離去，讓何成功領款面交給車手。

由於詐團始終拖延無法出金，最終何婦才知道投資是一場空，總計損5千萬600餘萬元；鳳山警分局警方接獲何婦報案，陸續逮獲4名車手，仍持續追緝其他涉案車手到案。