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嘉義警抱男童挨家挨戶找媽媽 粗心母才驚醒兒走失
日前嘉義市民眾報案有名約2歲男童光著腳迷走在馬路上，由於男童還不大會講話，公園派出所警員張世青抱著男童和同事許哲瑋挨家挨戶尋找，經過1小時尋找，還在睡夢中的男童母親被找上門的警員驚醒，才知道男童被警員護送回家，虛驚一場，感謝警察保姆。
警方表示，公園派出所警員許哲瑋及張世青日前擔服巡邏勤務，接獲勤務指揮中心通報，有1名男童獨自在路上閒晃，警方獲報後立即趕赴現場，報案人向警方表示看到男童在馬路上行走，擔心發生危險將男童帶至路邊，由於問不出男童住哪裡，只好報案請求警方到場協助男童返家。
警方了解情況後，看到男童光著腳，擔心打赤腳走路會受傷，張員便將男童抱起，男童不怕生也不哭鬧，警方於是挨家挨戶詢問這是誰家小孩，卻沒有人見過這名男童。
由於男童年紀太小還不會表達，沒辦法從男童口中得知他的名字及住處，員警換個方式詢問男童從哪個方向跑出來，只見男童往巷子內指，便抱著男童沿路找尋，果然發現有戶民宅大門未關、外面又有小孩用的腳踏車，便在門口外面喊叫。
屋內有名女子從沙發上驚醒，員警上前說明來意，女子頓時驚慌爬起，才發現自家的小孩沒有在家，員警方將小孩抱給女子看，才知道男童趁母親睡著自行外出。
女子告訴警方，因太累不小心睡著，根本沒發現兒子偷溜出門，感謝熱心民眾及員警協助，讓兒子能平安回到身邊。
能協助男童平安返家員警總算放心，但還是不忘提醒這名母親，如家中有易走失的孩童，最好在衣服繡上姓名或者有聯絡方法，讓民眾及員警可以在短時間內聯繫家屬，也要隨時注意將家門上鎖，避免發生危險。
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