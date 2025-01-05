快訊

499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

柯文哲2014年就帶不明金錢回家？前幕僚嘆內心不勝唏噓…陳佩琪說話了

女駕駛南投邊坡方便墜20公尺深山谷 救出僅腿擦傷

中央社／ 南投5日電

南投仁愛鄉昨晚發生民眾墜谷意外，女子駕駛自小客車經台14線雲龍橋，想上廁所將車停路邊，在道路邊坡行走時滑倒，跌落深約20公尺山谷，警消獲報救出女子幸僅小腿擦傷。

南投縣消防局發布新聞稿指出，昨天晚間6時左右接獲民眾報案，指台14線86公里雲龍橋路段發生墜谷案件，消防局出動7名搜救人員，攜帶繩索等器材趕到現場。

搜救人員到場後，發現一名女子摔落深約20公尺山谷，於是用消防車架設固定點，搜救人員綁繩索下降到山谷探視女子傷勢，確認傷者僅右小腿擦傷，於是用繩索將女子拉回路面，由救護人員進行包紮止血。

女子向搜救人員說明，駕駛自小客車行經雲龍橋路段時，突然想上廁所，於是把車停在邊坡，下車想要找個隱密處卻不慎滑落邊坡，同行家人見狀趕緊打電話求救，所幸女子傷勢無大礙。

消防局呼籲，民眾夜間行走於燈光昏暗處時，應攜帶足夠照明裝備，並遠離危險地形，以免發生滑落、墜落意外。

南投縣 廁所 車行

延伸閱讀

南投鳥嘴潭人工湖竣工 回饋金成草屯鎮長補選話題

高雄5登山客攻溪頭山 迷走3200公尺魔保來山幸獲救

南投超夢幻花景！ 秘密花園藏著「愛心洋紅風鈴木」 堤防上一枝獨秀「粉紅風鈴木」完美包場

鳥嘴潭人工湖供應25萬公噸用水 南投自來水普及卻倒數第二

相關新聞

為了撿水瓶！桃園婦開車暴衝撞路邊11車 車毀逆向肇逃

桃園市桃園區寶慶路昨發生一輛小客車失控衝撞停在路邊的11輛汽機車，小客車駕駛肇事逃逸，嚇壞附近民眾。警方獲報後追查到一名...

登山丟包事件 專家評析「未篩選隊員能力」成最大失誤

近日發生的登山丟包事件引發社會廣泛關注，登山專家「雪羊」在其臉書粉專「雪羊視界」發文，對此次事件做出深入分析，點出隊伍在行程中做出的一系列重大失誤，並呼籲登山愛好者重視縱走行程的隊員篩選與撤退時機，以避免類似事件重演。

驚悚！汐止大樓磁磚從天而降 路過女頭遭砸傷血流如注

新北市1名40多歲女子今天中午行經汐止區新台五路一棟大樓時，大樓外牆磁磚突然從高處墜落砸中女子頭部，女子頭部撕裂傷血流如...

嘉義警抱男童挨家挨戶找媽媽 粗心母才驚醒兒走失

日前嘉義市民眾報案有名約2歲男童光著腳迷走在馬路上，由於男童還不大會講話，公園派出所警員張世青抱著男童和同事許哲瑋挨家挨...

頭份行穿線祖母帶3歲孫子遭撞受傷 警依未禮讓行人重罰

55歲陳姓女子推著嬰兒車與3歲孫子今天在苗栗縣頭份市行人穿越線，遭到一輛左轉轎車撞及，陳女受輕傷送醫，還好沒有大礙，警方...

提款卡交詐團使用又報案遺失 洗錢罪逃不過 再判誣告罪

杜姓男子提供名下2個帳戶供詐騙集團使用，接到銀行通知被列為警示帳戶後報案，指提款卡遺失，密碼寫在卡片上，恐被盜用。法院查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。