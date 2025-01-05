女駕駛南投邊坡方便墜20公尺深山谷 救出僅腿擦傷

南投仁愛鄉昨晚發生民眾墜谷意外，女子駕駛自小客車經台14線雲龍橋，想上廁所將車停路邊，在道路邊坡行走時滑倒，跌落深約20公尺山谷，警消獲報救出女子幸僅小腿擦傷。

南投縣消防局發布新聞稿指出，昨天晚間6時左右接獲民眾報案，指台14線86公里雲龍橋路段發生墜谷案件，消防局出動7名搜救人員，攜帶繩索等器材趕到現場。

搜救人員到場後，發現一名女子摔落深約20公尺山谷，於是用消防車架設固定點，搜救人員綁繩索下降到山谷探視女子傷勢，確認傷者僅右小腿擦傷，於是用繩索將女子拉回路面，由救護人員進行包紮止血。

女子向搜救人員說明，駕駛自小客車行經雲龍橋路段時，突然想上廁所，於是把車停在邊坡，下車想要找個隱密處卻不慎滑落邊坡，同行家人見狀趕緊打電話求救，所幸女子傷勢無大礙。

消防局呼籲，民眾夜間行走於燈光昏暗處時，應攜帶足夠照明裝備，並遠離危險地形，以免發生滑落、墜落意外。