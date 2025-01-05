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頭份行穿線祖母帶3歲孫子遭撞受傷 警依未禮讓行人重罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

55歲陳姓女子推著嬰兒車與3歲孫子今天在苗栗縣頭份行人穿越線，遭到一輛左轉轎車撞及，陳女受輕傷送醫，還好沒有大礙，警方依未禮讓行人開單告發，最重可罰3萬6千元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

頭份警察分局今天上午8點5接獲報案，頭份市文化街、八德二路發生轎車與行人碰撞交通事故，員警到場處理，初步調查，謝姓男子（30歲）駕駛轎車沿文化街，北往東左轉八德二路，與行走在行穿線推著嬰兒車的陳姓女子發生擦撞。

陳女左小腿撕裂傷、左手臂擦傷，與受到驚嚇的孫子送醫，傷勢並無大礙，謝男經檢測酒測值0，警方說，謝涉及行經行人穿越道未禮讓行人導致受傷、轉彎時未減速慢行等行為製單告發，依道路交通管理處罰條例可處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，提醒車輛駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行及禮讓行人優先通過。

陳姓女子今天上午推著嬰兒車與3歲孫子今天在苗栗縣頭份市行人穿越線，遭到一輛左轉轎車撞及，陳女受輕傷送醫，還好沒有大礙。圖／民眾提供
陳姓女子今天上午推著嬰兒車與3歲孫子今天在苗栗縣頭份市行人穿越線，遭到一輛左轉轎車撞及，陳女受輕傷送醫，還好沒有大礙。圖／民眾提供

嬰兒車 行人 頭份

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