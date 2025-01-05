頭份行穿線祖母帶3歲孫子遭撞受傷 警依未禮讓行人重罰

55歲陳姓女子推著嬰兒車與3歲孫子今天在苗栗縣頭份市行人穿越線，遭到一輛左轉轎車撞及，陳女受輕傷送醫，還好沒有大礙，警方依未禮讓行人開單告發，最重可罰3萬6千元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

頭份警察分局今天上午8點5接獲報案，頭份市文化街、八德二路發生轎車與行人碰撞交通事故，員警到場處理，初步調查，謝姓男子（30歲）駕駛轎車沿文化街，北往東左轉八德二路，與行走在行穿線推著嬰兒車的陳姓女子發生擦撞。