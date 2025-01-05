登山丟包事件 專家評析「未篩選隊員能力」成最大失誤

近日發生的登山丟包事件引發社會廣泛關注，登山專家「雪羊」在其臉書粉專「雪羊視界」發文，對此次事件做出深入分析，點出隊伍在行程中做出的一系列重大失誤，並呼籲登山愛好者重視縱走行程的隊員篩選與撤退時機，以避免類似事件重演。

根據雪羊的分析，此次事件的禍因始於未對隊員能力進行篩選。長程縱走是高難度挑戰，若未提前確認參與者的體能與經驗，很容易因某人成為體能瓶頸而陷入困境。此外，該名隊員在登小關山時已出現明顯的疲態，需要分擔裝備才能繼續前行，這已顯示其體力無法應對突發狀況，隊伍此時若選擇撤退，原本可以避免後續危機。

雪羊指出，氣象判斷與撤退時機的誤判，是本次山難的另一大失誤。元旦期間天氣惡劣，隊伍在雲峰馬博拉斯山最低鞍出發時，應已觀察到雨勢將至。此時，理應選擇回頭從距離較近的小關山林道撤退，僅需行走約10公里，而非冒險繼續前行至20公里外的石山林道。然而，隊伍為了完成預定行程，執意帶著狀況不佳的成員繼續縱走，甚至僅建議該隊員不去卑南主山，這種「為完成路線而勉強支撐」的行為，暴露了錯誤的風險評估與決策方式。

是否留人陪伴待援仍是爭議點，報導中強調該隊員獨自一人在山上待援，但雪羊保留此說法，並強調除非是兩人隊伍，否則絕不應該將體力不支的隊員獨留山中。雪羊提醒，患有高山症或體力不支的登山者在高山上極易出現無法預測的惡化，需要有人在場照顧，以便在狀況惡化時提供緊急協助。