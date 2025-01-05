提款卡交詐團使用又報案遺失 洗錢罪逃不過 再判誣告罪

杜姓男子提供名下2個帳戶供詐騙集團使用，接到銀行通知被列為警示帳戶後報案，指提款卡遺失，密碼寫在卡片上，恐被盜用。法院查出是杜男主動提供帳戶，洗錢罪判刑2月。誣告他人使用提款卡部分，另依誣告罪處拘役20日。全案可上訴。

判決指出，20多歲杜男去年5月底至6月初在基隆火車站南站，將他申辦的2家銀行帳戶提款卡放置在置物櫃內，再將放置位置告知身分不明的詐欺集團成員前往收取，另提供提款卡密碼，讓詐欺集團成員可以使用這2張提款卡。

杜男的帳戶因為涉案，他在收到銀行通知名下帳戶有異常交易，並列為警示帳戶後，擔心犯行敗露，去年6月3日晚間前往基隆警二分局信六路派出所報案，向承辦警員說錢包遺失，2張金融帳戶提款卡上貼有密碼，認為已遭人使用，讓他成為人頭帳戶。

詐欺集團成員利用杜男的帳戶，詐騙被害人款項得手，檢方依刑法幫助詐欺取財罪嫌、洗錢防制法幫助洗錢罪嫌起訴。基隆地院法官審理後認定犯行，判刑2月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。