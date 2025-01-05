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為了撿水瓶！桃園婦開車暴衝撞路邊11車 車毀逆向肇逃
桃園市桃園區寶慶路昨發生一輛小客車失控衝撞停在路邊的11輛汽機車，小客車駕駛肇事逃逸，嚇壞附近民眾。警方獲報後追查到一名婦人，疑因當時水瓶滾落腳踏墊上，她伸手去撿不慎誤踩油門導致車禍，全案依法舉發。
警方調查，67歲陳姓婦人昨下午3點11分許駕駛小客車沿桃園區寶慶路往安慶街方向行駛，因水瓶突然滾落腳踏墊上，她伸手去撿時不慎誤踩油門導致車輛加速衝撞路旁機車，倒車時又衝撞另一輛汽車，共撞毀1輛小客車及10輛機車後逃逸。
桃園交通中隊員警獲報立即趕抵現場處理並通報攔查肇事車輛，警方隨即於安慶街發現該車後輪已經爆胎，駕駛仍在狂催油門，員警立即喝令陳女熄火下車，並把她拉下車到路旁休息，經實施酒測陳女並無酒精反應，肇事後她因驚慌過度導致情緒不穩，未察覺車輛已爆胎，仍強行駕車離開。
警方表示，陳女在肇事後駛離已違反道交條例第62條第1項規定，可處新台幣一千元以上三千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月，警方已依法舉發，另後續肇事責任由警方釐清中。
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