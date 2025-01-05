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台中六旬退休男信女網友推薦 要砸百萬投資房產是騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬龍姓男子是退休族，近期認識一名女網友，二人互動密切，女網友向龍推薦投資房地產，龍男預提領現金200萬元，設定約定帳戶，不過女網友提供的帳戶，已被銀行警示，趕緊聯絡警方阻詐，保住積蓄。

第二警分局永興所在去年12月31日，接獲北區進化北路一家銀行行員報案，稱疑似有民眾遭遇詐騙。

警方調查，龍姓男子（61歲）近期透過社群軟體，認識一名「女網友」，二人互動密切，對方推薦投資房地產，要求設立「約定帳戶」、「提領200萬元現金」，幸好行員發現該帳戶已被列為警示帳戶而報警。

警方關懷時，龍男稱無法提供女網友姓名、電話，也坦承是網路認識的朋友，龍男近期才到銀行辦理「約定帳戶」，以便轉帳金額不受限額度，不過龍辦理約定轉帳的帳戶，早就被列為警示帳戶，在員警耐心勸說下，龍男才放棄匯款念頭。

第二警分局長周俊銘提醒，詐騙集團常利用臉書、LINE等社群軟體，以「噓寒問暖」與「甜言蜜語」攻勢博取信任，繼而以「投資房地產」或「手術費用」等話術讓被害人同情心爆表，以誘使被害人匯款。

年關將近，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾提高警覺，尤其「銀髮族」需特別注意網路交友風險，遇到疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙專線或前往派出所求助，透過社會共同防範，讓詐騙集團無機可乘。

台中市六旬龍姓男子誤信女網友，欲投資200萬元房地產，銀行行員發現轉帳帳戶被警示，通知警員阻詐。圖／第二警分局提供
台中市六旬龍姓男子誤信女網友，欲投資200萬元房地產，銀行行員發現轉帳帳戶被警示，通知警員阻詐。圖／第二警分局提供

房地產 詐騙集團

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