女山友獲救 「沒被丟包或放生」

因高山症受困卑南主山的51歲黃性女山友獲救，昨早由空勤黑鷹直升機順利吊掛救援脫困。圖／取自台東縣消防局臉書 51歲黃姓女子參與揪團攀登南一段，出現高山症獨留卑南主峰附近2天待援，高雄、台東兩地消防人員前夜尋獲她，昨早由黑鷹直升機吊掛下山送醫。期間傳出登山隊未經申請爬黑山，並丟包黃女棄之不顧，黃女平安獲救後表示，她是協議留滯，由山友申請救援，沒被丟包或放生。

另一支5人登山隊本月3日由關山嶺山入山至溪頭山，原本打算單日往返，卻不幸迷途，受困在海拔3千公尺深山，高市消防局獲報，漏夜冒險搶進魔保來山，山區體感溫度逼近0度，所幸終於救出受困5人。

參與救援黃女的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，前晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她表示曾嘗試移動，但身體狀況還是不行，只好先搭帳篷待援；南一段行程約5至6天，她第2天就不適，接下來幾天山友輪流幫她背包包，讓她吃藥應急，撐2天身體仍不行，於是她請山友先離開，替她申請救援，沒覺得被丟包。

黃女參加的登山團去年12月28日從高雄藤枝入山，今年元旦行經卑南主山時，她高山症發作。黃女向尋獲她的消防員說，自己首次參與這麼多天登山行程，同行山友腳程非常快，「已超乎她的極限」。

前天搜救人員尋獲黃女，當晚先在三叉下營地紮營，昨早由空勤直升機吊掛她下山，送台東馬偕醫院治療。救難隊員說，山上低溫，穿著防水羽絨衣還感到冷，但順利救出人，辛苦已值得。