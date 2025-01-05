聽新聞
0:00 / 0:00

女山友獲救 「沒被丟包或放生」

聯合報／ 記者尤聰光石秀華／連線報導

因高山症受困卑南主山的51歲黃性女山友獲救，昨早由空勤黑鷹直升機順利吊掛救援脫困。圖／取自台東縣消防局臉書
因高山症受困卑南主山的51歲黃性女山友獲救，昨早由空勤黑鷹直升機順利吊掛救援脫困。圖／取自台東縣消防局臉書
51歲黃姓女子參與揪團攀登南一段，出現高山症獨留卑南主峰附近2天待援，高雄、台東兩地消防人員前夜尋獲她，昨早由黑鷹直升機吊掛下山送醫。期間傳出登山隊未經申請爬黑山，並丟包黃女棄之不顧，黃女平安獲救後表示，她是協議留滯，由山友申請救援，沒被丟包或放生。

另一支5人登山隊本月3日由關山嶺山入山至溪頭山，原本打算單日往返，卻不幸迷途，受困在海拔3千公尺深山，高市消防局獲報，漏夜冒險搶進魔保來山，山區體感溫度逼近0度，所幸終於救出受困5人。

參與救援黃女的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，前晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她表示曾嘗試移動，但身體狀況還是不行，只好先搭帳篷待援；南一段行程約5至6天，她第2天就不適，接下來幾天山友輪流幫她背包包，讓她吃藥應急，撐2天身體仍不行，於是她請山友先離開，替她申請救援，沒覺得被丟包。

黃女參加的登山團去年12月28日從高雄藤枝入山，今年元旦行經卑南主山時，她高山症發作。黃女向尋獲她的消防員說，自己首次參與這麼多天登山行程，同行山友腳程非常快，「已超乎她的極限」。

前天搜救人員尋獲黃女，當晚先在三叉下營地紮營，昨早由空勤直升機吊掛她下山，送台東馬偕醫院治療。救難隊員說，山上低溫，穿著防水羽絨衣還感到冷，但順利救出人，辛苦已值得。

丟包 台東 山友

延伸閱讀

卑南主山8人自組團爬黑山？警方：有申請入山許可

卑南主山救援事件 雪羊評6失誤：不要上網揪陌生人爬山

網路揪團登山小心這些事 專家指風險高、出事易遭丟包

影／感恩一路都有人照顧！女山友稱：沒有被丟包

相關新聞

鵝鑾鼻外海馬籍貨船傳火燒船意外 海空救援4名外籍船員送醫

馬紹爾群島籍潘諾亞號（PANORIA）貨船今日下午在屏東鵝鑾鼻外海23海里處發生火燒船，船上有21名船員。獲報後海巡署派...

金門高陽路兩機車衝撞「零件灑滿地」 釀一死一重傷

金門縣金沙鎮高陽路段今日16時54分發生一起嚴重交通事故，兩輛機車在路口猛烈相撞，現場機車零件碎裂一地，現場血跡斑斑，2...

「洗錢教父」涂誠文偷渡前 藏最高豪宅

涉入「八八會館」案的睿森銀樓負責人涂誠文，被控成立「揚盛集團」替兩百餘家網路博弈、地下匯兌業者提供洗錢服務，四年內洗錢金...

兇手是誰？網質疑大陸貨輪拖斷中華電信海底電纜 基隆海巡隊這樣說

新北市野柳東北方海域海底國際電纜昨天發生4芯損壞，疑遭一艘貨輪下錨時拖斷中華電信海底電纜造成損壞，有網友爆料是一艘疑似註...

輾斷7旬婦手腳肇逃害火車急煞 肇事男遭逮辯：不知撞到人

50歲陳男前晚開車行經台中烏日登寺巷平交道時，疑因天色昏暗，撞倒71歲周婦，並輾斷其手腳後肇逃，台鐵2223區間車也因台...

高雄5登山客攻溪頭山 迷走3200公尺魔保來山幸獲救

高雄5名登山客昨由關山嶺入山欲攻溪頭山，預計當天往返，但行經石頭區誤入魔保來山不幸迷途，消防局下午4時44分獲報，派搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。