海底電纜受損 海巡署登貨輪蒐證

貨船下錨拖斷中華電信海底電纜損壞，海巡攔截貨船調查。圖／基隆海巡隊提供 前天清晨七時四十五分，野柳東北方海域海底國際電纜發生四芯損壞，中華電信指出，該專線有其他備援設備，不影響國內通訊，初步研判為航經該海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，公司已啟動緊急備援應變機制，後續將提出民事求償。

海巡署接獲中華電信通報後，迅速調派線上的基隆海巡隊一○○六九艇趕往現場，前天下午四點多，在野柳北方七浬的海域發現「SHUNXIN39」貨輪，立即要求貨輪返回基隆港外海接受調查，完成蒐證程序，後續將併中華電信公司報案紀錄、雷達及航行等事證，移送基隆地檢署偵辦，追究相關人員刑責及民事賠償。

據了解，海巡署根據中華電信提供的海底電纜受損位置，調閱雷達軌跡圖及ＡＩＳ船舶自動識別及定位系統，交叉比對後，研判「SHUNXIN39」貨輪有造成電纜受損嫌疑。

海巡艇攔截貨輪後，除拍攝貨輪外觀，也登船蒐證，並向船長製作詢問筆錄，所有程序完備後，目前貨輪已航離基隆港外海。

另外，馬紹爾群島籍潘諾亞號貨船昨在屏東鵝鑾鼻外海廿三海浬處發生火燒船，船上有廿一名船員，有四人受傷，其中一人嚴重燒燙傷，國搜中心派遣直升機前往救援，先將四人吊返小港機場送醫，海巡艦艇則在場戒護。