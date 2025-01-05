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「洗錢教父」涂誠文偷渡前 藏最高豪宅
涉入「八八會館」案的睿森銀樓負責人涂誠文，被控成立「揚盛集團」替兩百餘家網路博弈、地下匯兌業者提供洗錢服務，四年內洗錢金額高達兩千四百億元，檢警前年底發動搜索前，涂誠文聞風落跑，藏匿於「遠雄THE ONE」全台最高飯店式豪宅內，該豪宅隱蔽性極高，即便專案小組鎖定窩藏點，涂誠文早已人去樓空，懷疑有內鬼通風報信。
位於高雄的「遠雄THE ONE」樓高六十八層，是全台最高飯店式豪宅，不僅設有私人招待所，還有六星級餐飲服務。刑事局查出，涂誠文前年九至十月逃亡期間，一度以此做為藏身據點，豪宅主人是涂男在高雄從事水產的好友。
據了解，涂誠文與「八八會館」負責人郭哲敏是北台灣兩大洗錢集團，從事黃金買賣的涂誠文因洗錢規模與複雜度高於郭哲敏，又稱「洗錢教父」，已偷渡出境。
檢警前年搜索睿森銀樓時，在櫃子裡發現一只透明行李箱，裡面裝滿大綑的千元現鈔，企圖讓辦案人員誤以為是現金查扣，但仔細比對才發現都是假鈔。專案小組另查獲外觀貼有「內帳」的ＵＳＢ隨身碟，但其實是「ＵＳＢ炸彈」，是能導致電腦迴路損壞的裝置，若檢警插上公務電腦，相關筆錄證據將毀於一旦，所幸及時發現，未掉入「查帳」陷阱。
揚盛第三方支付提供「明星三缺一」等網路博弈業者資金進出平台，從中抽取手續費牟利，手法是網路及地下匯兌業者將欲洗錢現金，帶往睿森銀樓等水房據點入金，最後再以「白手協會」等名義出金，犯罪所得卅三億元。
北檢日前依組織、洗錢罪起訴揚盛負責人李勁寬、畢竟交易所營運長張于庭（虛擬貨幣女神）、幽默公司負責人徐輊翔共廿七人；涂誠文潛逃遭通緝，暫未起訴。
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