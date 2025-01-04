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鵝鑾鼻外海馬籍貨船傳火燒船意外 海空救援4名外籍船員送醫

聯合報／ 記者潘奕言林保光郭韋綺／屏東即時報導

馬紹爾群島籍潘諾亞號（PANORIA）貨船今日下午在屏東鵝鑾鼻外海23海里處發生火燒船，船上有21名船員。獲報後海巡署派安平艦、國搜中心派遣直升機前往救援，船上有4人受傷，直升機先將4人吊返小港機場送醫，海巡艦艇在現場持續戒護。

海巡署今日下午17時22分接獲國搜中心及基隆海岸電台電話通報，「潘」船於北緯21度44分、東經120度29分處火燒船，經確認為船艙失火並棄船。17時20分海巡署派出5艘艦艇前往，國搜中心18時10分現遣直升機由小港機場起飛前往救援。

海巡共派出安平艦、高雄艦、PP-10096艇、PP-3567艇、PP-3599艇等5艦艇趕赴現場救援，18時許安平艦率先抵達失事海域，並透過無線電聯繫，得知該輪因機艙失火導致失去動力，但船上火勢已自行撲滅。

「潘」船船上共21名船員，包括菲律賓籍18人、羅馬尼亞1人及希臘籍2人，共有4人受傷，其中1人嚴重燒燙傷、3人輕微燙傷，亟需後送就醫，不過因現場海象惡劣，加上兩船舷差過大無法接駁。

19時49時國防部搜救機抵達現場，先行將4名傷患吊返小港機場，送往小港醫院救治，其中1名50歲男性雙手掌二度燙傷，意識清楚、生命狀況穩定， 其餘3名36、41、48歲外籍男性不願就醫，後續交由移民署及海巡署處理。海巡艦艇現場持續戒護，並聯繫南航中心協助派遣拖船拖救。

海巡署安平艦趕赴搶救馬紹爾貨輪潘諾亞號。圖／翻攝自海巡署官網
海巡署安平艦趕赴搶救馬紹爾貨輪潘諾亞號。圖／翻攝自海巡署官網

小港機場 海巡署 直升機

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