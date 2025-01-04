基隆跨年夜男突昏倒無脈搏 休假海巡隊員聽到呼救聲搶命救回

海巡署北部分署第二岸巡隊今天獲李姓男子致電表示，他在基隆跨年煙火秀當晚在基隆港觀景台觀賞煙火施放，突然身體不適，昏倒失去意識、無脈搏，幸好一旁休假中的海巡署上士顏瑾文，及時CPR救一命。顏救人後也沒有聲張，李男今天到隊部感謝顏的救命之恩。

李男說，去年12月31日晚間，他與家人到基隆港參加跨年煙火秀，在東岸觀景台等待煙火施放時，突失去意識倒地。當時四周擠滿人潮，見狀都嚇了一大跳。在旁也來看煙火的休假上士顏瑾文聽到呼救聲，前往查看，發現情況危及，馬上展開救援。

因顏受訓時有救護證照，發現李男當下已無疼痛及脈搏反應，立即進行心肺復甦術（CPR）急救，一直按壓到消防局救護人員抵達現場接手，送到衛生福利部基隆醫院救治，成功挽回寶貴生命。

李男今天下午到第二岸巡隊表達謝意，他說，還好顏及時救命，讓他今天還能平安出現，真的很幸運度過此劫，他對海巡隊員英勇行為深表感激。

顏瑾文說，他住桃園，當晚他一個人，特別從桃園來基隆看煙火秀，身為海巡隊員，無論是否在勤務或休假，守護民眾生命安全是天職，他只是做了該做的事。