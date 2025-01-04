金門高陽路兩機車衝撞「零件灑滿地」 釀一死一重傷

金門縣金沙鎮高陽路段今日16時54分發生一起嚴重交通事故，兩輛機車在路口猛烈相撞，現場機車零件碎裂一地，現場血跡斑斑，2騎士均送醫，其中72歲黃姓阿嬤傷重不治，另名24歲鄭姓騎士顱內出血、顏面骨折，至今仍未脫離險境。

據了解，事發當時，兩輛機車可能因視線死角或未減速而相撞，撞擊力道之大，導致兩車零件噴飛數公尺遠。兩名騎士倒臥路中，黃姓阿嬤傷勢最為嚴重，到院前已失去生命跡象；鄭姓騎士則倒地不起。

消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣金沙車組前往救援，動員2輛救護車及5名救護人員趕赴現場。救護人員抵達後發現黃姓阿嬤無意識且無呼吸心跳，經緊急施救後仍無生命跡象；鄭姓騎士意識模糊，身體多處骨折，救護人員穩定其生命體徵後，迅速送往金門醫院進行搶救。

事故現場隨後交由轄區警方處理，並將進一步調查事故發生原因，包括雙方車速、路口視線問題及是否涉及違規行為。

金門縣長陳福海在得知消息後，第一時間趕赴醫院探視傷者並慰問家屬。他向醫療團隊表達感謝，並指示相關單位協助處理後續事宜。