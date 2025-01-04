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輾斷7旬婦手腳肇逃害火車急煞 肇事男遭逮辯：不知撞到人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

50歲陳男前晚開車行經台中烏日登寺巷平交道時，疑因天色昏暗，撞倒71歲周婦，並輾斷其手腳後肇逃，台鐵2223區間車也因台鐵人員發現觸發告警及時煞停未撞上。陳男到案稱，不知道撞到人，陳男詢後依肇事逃逸罪及過失傷害罪送辦。

烏日警分局交通分隊分隊長劉于豪說，前晚7時3分，陳男開車沿登寺巷往中山路三段直行，行經軌道區時，撞上步行中的周婦後便自行離去，造成周婦右手及左脛骨骨折，所幸經送醫住院治療後無生命危險。

陳姓駕駛昨到案，辯稱「不知道撞到人」，警方根據平交道監視影像，查出肇事休旅車曾短暫停車，顯有肇事逃逸事實，詢後依肇事逃逸罪及過失傷害罪嫌送辦；詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。

烏日警分局長尤啓南呼籲，駕駛人行車肇事應立即通報救護單位，並向警察機關報案配合調查，切勿肇事逃逸，違者觸犯刑法肇事逃逸罪，如致人於死或重傷最重可處7年徒刑。

台中市烏日區登寺巷平交道。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區登寺巷平交道。記者趙容萱／攝影
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台中市烏日區登寺巷平交道。記者趙容萱／攝影

傷害罪 肇逃

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