高雄5登山客攻溪頭山 迷走3200公尺魔保來山幸獲救

高雄5名登山客昨由關山嶺入山欲攻溪頭山，預計當天往返，但行經石頭區誤入魔保來山不幸迷途，消防局下午4時44分獲報，派搜救人員和玉山管理處2名巡保人員連夜上山，在低溫、山區下雨道路濕滑下，花5小時接觸5人，今天上午平安護送5人下山。

高市消防局救災救護指揮中心指出，昨天下午4時44分接獲報案，指稱1行5名登山客昨天由關山嶺山入山至溪頭山，預計當天往返，行經石頭區誤入魔保來山時不幸迷途，報案請求協助。

消防局隨即派遣搜救人員並與玉管處2名保育巡查員連夜上山搜救，在救援過程中，因山區天候惡劣氣溫寒冷、連日下雨致道路濕滑，加上夜間視線不佳，搜救行動十分漫長艱辛，但搜救隊員們仍不畏艱難努力挺進，最後歷經5小時，於今天凌晨1時18分接觸待救者。

所幸5名登山客當時雖感覺山上寒冷，但意識清醒，無身體不適狀況，搜救人員當下先行供應熱食補充熱量，後以頭燈照路陪同下山，順利於上午7時抵達溪頭山登山口，人員皆平安下山。