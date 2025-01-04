兇手是誰？網質疑大陸貨輪拖斷中華電信海底電纜 基隆海巡隊這樣說

新北市野柳東北方海域海底國際電纜昨天發生4芯損壞，疑遭一艘貨輪下錨時拖斷中華電信海底電纜造成損壞，有網友爆料是一艘疑似註冊非洲籍的中國貨輪。但基隆海巡隊表示，經蒐證為喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，是否為中國貨輪無法證實，完成蒐證程序後該貨輪已離開，並無法扣船。

粉專「Taiwan Adiz 」指出，昨天上午在基隆港外一艘坦尚尼亞籍的「興順39」商船疑似下錨拖斷中華電信的海底電纜，傳已海巡扣留中。並指在現有的兩岸人民關係條例，陸籍船隻不得進入我禁限制水域，也就是24浬，但是，他們發現很多以中文命名的船隻掛著其他國籍進入我國第禁限制水域，這是一個很嚴重的問題，呼籲國會正視這一個國安危機，立法解決這個國安問題。

基隆海巡隊表示，昨天上午7時45分時，野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，海巡署淡水海巡隊昨中午12時40分，接獲中華電信報案，中華電信表示，該專線有其他備援設備，不影響國內通訊，初步研判疑為航經該海域之喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。

基隆海巡隊線上10069艇趕往現場，昨天下午4時40分時，在野柳北方7浬海域發現「S」輪，立即要求「S」輪返回基隆港外海接受調查，並完成蒐證程序。後續將把中華電信公司報案紀錄、雷達及航行等事證，移送基隆地檢署指揮偵辦，追究相關人員刑事責任及賠償事宜。