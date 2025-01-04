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影／閃車失控…22歲男撞倒嘉義麥當勞圍牆 車頭全毀釀2傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市麥當勞前今早11點多發生嚴重車禍，22歲林姓男子開車載友人出門，在路上疑為閃避路口車輛，失控撞上路旁機車及圍牆，衝擊力道猛烈，轎車車頭全毀，圍牆也被撞倒，嚇壞附近民眾，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

目擊民眾稱，朴子麥當勞得來速車道出口今早發生車禍，「當時聽到一聲巨響，車子撞倒圍牆，場面非常驚險。」轎車車頭被撞到整個變形，車內有人受困，消防隊立即出動破壞救援設備，將人從車內救出，由救護車送醫急救。

警方表示，22歲林姓男子駕駛汽車搭載22歲李姓男子，沿台19線內側車道南往北直行，疑因閃避新進路左轉台19線車輛，先擦撞路邊機車後，再撞上圍牆，2人受傷送醫，呼籲行車應隨時注意車前狀況、減速慢行，避免搶快發生危險。

嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供
嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供
嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供
嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供
嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供
嘉義縣朴子市麥當勞旁今早發生車禍，紅磚圍牆被轎車撞倒。圖／警方提供

嘉義 車禍 車道 麥當勞

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