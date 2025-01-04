貨船下錨拖斷中華電信海底電纜損壞 海巡攔截貨船調查
野柳東北方海域海底國際電纜昨天發生4芯損壞，初步研判疑為航經該海域之喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，下錨拖斷中華電信海底電纜造成損壞。基隆海巡隊要求貨輪輪返回基隆港外海接受調查，並完成蒐證程序。
基隆海巡隊表示，昨天上午7時45分時，野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，海巡署淡水海巡隊昨中午12時40分，接獲中華電信報案，中華電信表示，該專線有其他備援設備，不影響國內通訊，初步研判疑為航經該海域之喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。
海巡署獲報後迅速調派基隆海巡隊線上10069艇趕往現場，昨天下午4時40分時，在野柳北方7浬海域發現「S」輪，立即要求「S」輪返回基隆港外海接受調查，並完成蒐證程序。後續將把中華電信公司報案紀錄、雷達及航行等事證，移送基隆地檢署指揮偵辦，追究相關人員刑事責任及賠償事宜。
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