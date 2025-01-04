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新竹穹林工廠突傳火警 消防出動救災機器人深入火場搶救

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣穹林鄉一處鐵皮工廠今天下午2時許突傳火警，因工廠內放置不少紙箱，導致火勢一發不可收拾，所幸工廠內人員第一時間即逃出，但火勢延燒迅速，消防人員抵達時已陷入火海，濃煙從門窗不斷竄出，消防人員只能出動救災機器人布設水線，才在1個多小時後順利控制住火勢。

新竹縣消防局表示，勤務中心是在下午2點左右接獲芎林鄉綠獅五街發生工廠火警，因此第一時間立即出動第三大隊、芎林、二重、新埔、竹東、高鐵、竹北、竹東、橫山及湖口車組共15輛救災消防車抵達現場，更有45名警義消投入救援。

火勢是從鐵皮工廠1樓起火燃燒，火勢猛烈，雖然廠內並無危險物品，不過因有擺放紙箱，使得火勢延燒迅速，消防人員入室射水搶救及室外射水周界防護，救災機器人深入火場出1水線射水滅火，現場共出4水線射水搶救。

火勢在下午3點半過後才終於控制住，所幸並無造成人員受困火場，但現場工廠內早已燒得一片焦黑，且灰燼中仍不時竄出白煙，消防人員只得持續射水搶救，起火原因目前還需要釐清。

新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，因濃煙不斷竄出，消防人員難以接近，只好出動機器人深入灑水。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，因濃煙不斷竄出，消防人員難以接近，只好出動機器人深入灑水。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，消防人員冒險灑水灌救。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，消防人員冒險灑水灌救。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，消防人員冒險灑水灌救。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣穹林鄉一處鐵皮廠房發生火警，消防人員冒險灑水灌救。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 消防人員

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