基隆國中女學生遭怪男強勾頸於去年已有前例 教育處回應了

基隆某國中一名女學生，2日晚間從學校附近的補習班下課後，行經建德橋時，被陌生男強行「手肘勾頸」，警方已偵辦釐清調查。市府教育處說明，所幸學生掙脫逃離才能報案，已請學校加強宣導學生夜歸安全，經過偏僻路徑時注意安全。

一名國中名女學生，2日晚間9時30分從學校附近的補習班下課後，行經建德橋時，被一名50多歲「怪叔叔」勾脖，掙脫後告知家人並報警，警方正在釐清是否構成妨礙自由罪偵辦中。

教育處下午說明，指某國中學生發生晚間返家遭怪男「手肘勾頸」一事，學校在得知後第一時間進行通報，經市府了解，因學生於晚間9時30分補習班下課返家途中，遭陌生男子強行勒脖，所幸學生掙脫逃離，因此得以在家長陪同下前往報案。

教育處表示，目前該案嫌犯已由安樂派出所依法處理，並針對事發地周圍由安樂派出所將加強巡邏，以及三民巡守隊加強該處夜間執勤。市府則請學校加強宣導學生在晚間返家，或返家途中需經過偏僻路徑時，需注意安全。

據附近居民表示，去年10月安樂行政大樓對面公車候車亭，也曾有學生被不明男子搭訕，雖沒有脅迫舉動，但女學生也嚇壞，並有報警，老師提醒家長多小心防範類似案件。去年的男子和2日的是不同人。