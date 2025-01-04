KTV歡唱爆衝突…苗栗年輕友人疑費用分攤起口角 一人腹部遭刀劃傷

苗栗縣3名年輕友人昨天深夜一起到苑裡鎮西勢里一家KTV消費，但今天凌晨零時許離開時，34歲柳姓男子疑因費用分攤與同行的31歲張姓男子起口角，爭吵過程中柳男涉嫌以折疊刀劃傷張男腹部，傷者被送醫治療，沒有生命危險，全案將依傷害罪偵辦。

警方初步了解，昨天深夜柳姓等3名友人到KTV包廂消費歡唱，警方昨晚11點多例行臨檢時，未發現異狀，不料3人今天凌晨離去時，疑因費用分攤，柳男與張男發生口角，柳男一時情緒失控，以折疊刀劃傷對方腹部，隨即逃離，目前傷者還未製作筆錄，但表明要提告傷害罪，警方將追查柳男到案說明，調查案件始末。